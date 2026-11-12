छठ पर घर जाना होगा आसान, मुंबई से गोरखपुर चलेंगी 2 ट्रेनें
यात्रियों को छठ पर घर जाना आसान होगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई और गोरखपुर के बीच दो विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इससे रेलवे यात्रियों को राहत मिलेगी।
झांसी, संवाददाता। छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई और गोरखपुर के बीच दो विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का ठहराव वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और उरई स्टेशन पर भी दिया गया है। इससे झांसी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को मुंबई, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर की ओर जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। खासकर मुंबई में काम करने वाले पूर्वांचल के लोगों को त्योहार पर घर पहुंचने में सहूलियत होगी।
रेलवे की ओर से ट्रेन संख्या 01027/01028 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल का संचालन किया जा रहा है। ट्रेन संख्या 01027 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 10 नवंबर को दोपहर 2:50 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन झांसी स्टेशन पर सुबह 11:01 से 11:06 बजे और उरई स्टेशन पर दोपहर 12:26 से 12:31 बजे तक रुकेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 01028 गोरखपुर से 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन झांसी स्टेशन पर शाम 6:17 से 6:22 बजे और उरई स्टेशन पर शाम 4:52 से 4:57 बजे तक ठहरेगी। 13 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
साप्ताहिक स्पेशल के दो-दो फेरे
इसके अलावा ट्रेन संख्या: 05097/05098 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल भी चलाई जाएगी। गोरखपुर से यह ट्रेन 11 और 18 नवंबर को रवाना होगी, जबकि वापसी में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13 और 20 नवंबर को चलेगी। यह ट्रेन झांसी स्टेशन पर मुंबई की ओर जाते समय सुबह 9:55 से 10:00 बजे तक और वापसी में सुबह 11:40 से 11:45 बजे तक रुकेगी। उरई स्टेशन पर जाते समय सुबह 7:45 से 7:47 बजे और वापसी में दोपहर 1:58 से 2:00 बजे तक ठहराव दिया गया है। इस ट्रेन के माध्यम से भी यात्रियों को मुंबई और पूर्वांचल के बीच अतिरिक्त आवागमन की सुविधा मिलेगी।
यशवंतपुर का ठहराव बढ़ा
यशवंतपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन के मार्गमें भी बदलाव करते हुए गडवाल और महबूबनगर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन 12 नवंबर को यशवंतपुर से रवाना होकर 13 नवंबर को झांसी स्टेशन पर शाम 7:05 बजे पहुंचेगी। वापसी में 14 नवंबर को योगनगरी ऋषिकेश से चलकर 15 नवंबर को सुबह 5:45 बजे झांसी पहुंचेगी। रेलवे के इन विशेष इंतजामों से छठ पर्व पर झांसी से मुंबई, दिल्ली और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची और भीड़ के बीच इन स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली से बीदर जाने वाली ट्रेन भी झांसी होकर गुजरेगी
रेलवे की ओर से ट्रेन संख्या 07084 हजरत निजामुद्दीन-बीदर स्पेशल का भी संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होकर मथुरा, आगरा और ग्वालियर होते हुए शाम 7:20 बजे झांसी पहुंचेगी। यहां पांच मिनट के ठहराव के बाद बीना, भोपाल और नागपुर होते हुए 24 नवंबर को सुबह चार बजे बीदर पहुंचेगी। जिससे जिले से बैठने वाले यात्रियों को इसका लभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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