अलीगढ़ से मथुरा का सफर अब और होगा आसान, इन 2 प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ तेज
अलीगढ़ और मथुरा के बीच आवाजाही अब पहले से आसान होगी। मंगलवार को अलीगढ़ के डीएम ने मौके पर जाकर महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक निर्माणाधीन फोरलेन और अलीगढ़-मथुरा राया राज्यमार्ग के चौड़ीकरण का काम देखा। उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट्स के मौके पर नमूने निकलवाए और उन्हें प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मथुरा का सफर अब और आसान हो जाएगा। अलीगढ़ के महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक निर्माणाधीन फोरलेन और अलीगढ़-मथुरा राया राज्यमार्ग के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। मंगलवार को अलीगढ़ के डीएम ने मौके पर पहुंच कर दोनों प्रोजेक्ट्स की हकीकत देखी। उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट्स के मौके पर नमूने निकलवाए। इसके बाद जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट तय समय में मानक के अनुसार पूरे किए जाएं।
महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परखने के लिए डीबीएम लेयर की कोर कटर से कटिंग कराकर नमूना निकलवाया। इसके बाद नमूने की छंटाई एवं तौल कराकर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किए गए कार्य की बारीकी से जांच की। 36.91 करोड़ रुपये की लागत से 3.1 किलोमीटर लंबाई में इस फोरलेन मार्ग का निर्माण आकाशदीप कंस्ट्रक्शन की ओर से किया जा रहा है।
भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य नवंबर माह के अंत तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने कहा कि महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक फोरलेन सड़क का निर्माण पूर्ण होने से रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों सहित आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।
अलीगढ़-मथुरा मार्ग में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश
डीएम ने अलीगढ़-मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता परखी। सड़क कोर को कटर से कटवाकर उसकी गहनता से जांच की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण सामग्री का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने के निर्देश दिए।
अलीगढ़-मथुरा मार्ग का 27.800 किलोमीटर लंबाई में 92.853 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण कराया जा रहा है। कार्य 6 फरवरी 2026 को प्रारंभ हुआ था और इसे मई 2027 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान आमजन एवं राहगीरों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें