अलीगढ़ से मथुरा का सफर अब और होगा आसान, इन 2 प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ तेज

अलीगढ़ और मथुरा के बीच आवाजाही अब पहले से आसान होगी। मंगलवार को अलीगढ़ के डीएम ने मौके पर जाकर महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक निर्माणाधीन फोरलेन और अलीगढ़-मथुरा राया राज्यमार्ग के चौड़ीकरण का काम देखा। उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट्स के मौके पर नमूने निकलवाए और उन्हें प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मथुरा का सफर अब और आसान हो जाएगा। अलीगढ़ के महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक निर्माणाधीन फोरलेन और अलीगढ़-मथुरा राया राज्यमार्ग के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। मंगलवार को अलीगढ़ के डीएम ने मौके पर पहुंच कर दोनों प्रोजेक्ट्स की हकीकत देखी। उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट्स के मौके पर नमूने निकलवाए। इसके बाद जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट तय समय में मानक के अनुसार पूरे किए जाएं।

महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परखने के लिए डीबीएम लेयर की कोर कटर से कटिंग कराकर नमूना निकलवाया। इसके बाद नमूने की छंटाई एवं तौल कराकर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किए गए कार्य की बारीकी से जांच की। 36.91 करोड़ रुपये की लागत से 3.1 किलोमीटर लंबाई में इस फोरलेन मार्ग का निर्माण आकाशदीप कंस्ट्रक्शन की ओर से किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य नवंबर माह के अंत तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम ने कहा कि महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक फोरलेन सड़क का निर्माण पूर्ण होने से रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों सहित आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।

अलीगढ़-मथुरा मार्ग में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश डीएम ने अलीगढ़-मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता परखी। सड़क कोर को कटर से कटवाकर उसकी गहनता से जांच की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्माण सामग्री का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने के निर्देश दिए।