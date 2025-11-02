Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstravel will be easy and comfortable for people of up pm modi will give gift of three vande bharat from kashi
यूपी वालों का सफर होगा आसान और शानदार, PM मोदी काशी से देंगे तीन वंदेभारत की सौगात

यूपी वालों का सफर होगा आसान और शानदार, PM मोदी काशी से देंगे तीन वंदेभारत की सौगात

संक्षेप: वाराणसी से मध्य प्रदेश के खजुराहो के लिए सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को बनारस से खजुराहो के बीच चलने वाली वंदेभारत को रवाना करेंगे। वहीं, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली दो अन्य ट्रेनों का भी वर्चुअल शुभारम्भ करेंगे।

Sun, 2 Nov 2025 06:50 AMAjay Singh विशेष संवाददाता, वाराणसी
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वह अपने संसदीय क्षेत्र से तीन वंदेभारत ट्रेनों की सौगात देंगे। बरेका स्थित गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आठ नवंबर की सुबह वह दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। पीएमओ ने शनिवार को उनके आगमन और प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राथमिक सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार में जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम करीब पांच बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वह सेना के हेलीकॉप्टर से बरेका स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां अल्प विश्राम के बाद शाम तकरीबन साढ़े सात बजे बनारस स्टेशन पहुंचेंगे और बनारस से खजुराहो के बीच चलने वाली वंदेभारत को रवाना करेंगे। वहीं, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली दो अन्य ट्रेनों का भी वर्चुअल शुभारम्भ करेंगे।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में इस दिन आएगा महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ, बढ़ जाएगी सर्दी

इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे में वंदेभारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रात्रिप्रवास के बाद वह अगले दिन सुबह बिहार के लिए रवाना होंगे।

वाराणसी से खजुराहो का सफर होगा आसान

वाराणसी से खजुराहो (मध्य प्रदेश) के लिए सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत चलेगी। सात नवंबर की शाम बनारस स्टेशन से यह गाड़ी उद्घाटन स्पेशल बनकर रवाना होगी। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। खास बात यह है कि यह वाराणसी से चलने या गुजरने वाली आठवीं वंदेभारत एक्सप्रेस होगी।

वाराणसी और खजुराहो के बीच बहुप्रतीक्षित वंदेभारत एक्सप्रेस का शेड्यूल शुक्रवार की रात रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार सात नवंबर को शाम 7:25 बजे बनारस स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदेभारत एक्सप्रेस रवाना होगी। सप्ताह में (गुरुवार को छोड़कर) को छह दिन इस ट्रेन का संचालन होगा। इसमें एक ईसी और सात सीसी कोच को मिलाकर आठ कोच होंगे।

ये भी पढ़ें:बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, फसल का मुआवजा दे यूपी सरकार: अजय राय

समय सारिणी और स्टेशनों पर ठहराव

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन नं. 26422 वाराणसी-खजुराहो वंदेभारत एक्सप्रेस का परिचालन वाराणसी जंक्शन (कैंट) से होगा। यह सुबह 5:25 बजे कैंट स्टेशन से चलेगी। विंध्याचल स्टेशन पर सुबह 6:55, प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर सुबह 8:00 बजे, चित्रकूट सुबह 10.05 पहुंचेगी। बांदा स्टेशन 11:08 बजे, महोबा दोपहर 12:08 बजे और दिन 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 26421 खजुराहो से दिन तीन बजे प्रस्थान चलेगी। महोबा शाम 4:18 बजे, बांदा शाम 5:13 बजे, चित्रकूट धाम स्टेशन शाम 6:13 बजे आएगी। प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रात 8:20 बजे, विंध्याचल रात 9:10 बजे आएगी। उसके बाद रात 11 बजे कैंट स्टेशन पहुंचेगी। हालांकि अभी नियमित परिचालन की तिथि और किराया का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि उद्घाटन के कुछ दिन बाद इस सेमी हाईस्पीड ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Vande Bhara Train Vande Bharat Express अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |