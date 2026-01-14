लखनऊ में 5 लाख लोगों की राह होगी आसान, अब नहीं काटना पड़ेगा 6 किमी का अतिरिक्त चक्कर

संक्षेप: लखनऊ में 5 लाख लोगों की राह आसान होगी। क्रासिंग के ऊपर स्पैन गर्डर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस माह के अंत तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी में पुल की फिनशिंग कर के मार्च माह में इसे आवागमन के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बनी-मोहान रोड पर हरौनी रेलवे स्टेशन के पास स्थित हरौनी रेलवे क्रासिंग पर निर्माणाधीन ब्रिज के पूरा होने की अंतिम बाधा दूर हो गई। क्रासिंग के ऊपर स्पैन गर्डर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस माह के अंत तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। फरवरी में पुल की फिनशिंग कर के मार्च माह में इसे आवागमन के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पांच लाख से अधिक की आबादी की राह आसान हो जाएगी। उन्हें छह किमी अतिरिक्त घूम कर नहीं जाना पड़ेगा।

हरौनी क्रासिंग पर ब्रिज का निर्माण कार्य सेतु निगम करवा रहा है। इसके दोनों तरफ पुल का ढांचा सितंबर में ही बन कर तैयार हो गया था। दिसंबर 25 तक पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। लेकिन, पुल के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए रेलवे क्रासिंग के ऊपर 63.40 मीटर लंबा स्पैन गर्डर रखने के लिए रेलवे से ब्लाक नहीं मिल पा रहा था। लगातार प्रयास के बाद अब जाकर रेलवे ने प्रतिदिन दो शिफ्टों में दो घंटे का ब्लाक 17 दिनों के लिए दिया है। ब्लाक मिलते ही स्पैन गर्डर रखने का काम विभाग ने शुरू करवा दिया है।