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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा, शुभारंभ के आठवें दिन ही टोल टैक्स में बढ़ोतरी

By Yogesh Yadav
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे पर सफर महंगा हो गया है। सोमवार की रात से टोल बढ़ा दिया गया। 13 जुलाई को ही इसका शुभारंभ हुआ था और टोल की दरें घोषित हुई थीं। अब नई दरें लागू कर दी गई हैं।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा, शुभारंभ के आठवें दिन ही टोल टैक्स में बढ़ोतरी

लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे एनई-6 के शुरू होने के आठवें दिन से ही इस पर सफर करना महंगा हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पांच से 80 रुपये टोल में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी दरें सोमवार की रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं। लखनऊ-कानपुर और लखनऊ-हरदोई हाईवे पर भी टोल की दरें बढ़ाई गई हैं। एनएचएआई का कहना है कि टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यालय में पहले से ही भेजा गया था। अब इसे लागू किया गया।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण 13 जुलाई को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। शुरू होने पर इस पर कार, जीप और एसयूवी के लिए एक तरफ का टोल 285 और दोनों तरफ का 425 रुपये था। अब इसे बढ़ाकर क्रमश: 290 और 440 रुपये कर दिया गया। हल्के व्यावसायिक वाहन और मिनी बस के लिए पहले टोल 460 और 685 रुपये था जो अब बढ़कर 470 और 710 रुपये हो गया।

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कार, जीप, एसयूवी के टोल में पांच से 15 रुपये की बढ़ोतरी

कार, जीप, वैन, एसयूवी के लिए एक तरफ का 285, दोनों तरफ का 425 और मासिक 9450 रुपये था। इसे बढ़ाकर अब एक तरफ का 290, दोनों तरफ का 440 और मासिक 9740 रुपये कर दिया गया है।

हल्के व्यावसायिक वाहन, मिनी बस का एक तरफ का 460, दोनों तरफ का 685 और 15270 रुपये था। अब एक तरफ का 470, दोनों तरफ का 710 और मासिक 15,735 रुपये हो गया है।

बस और ट्रक(टू एक्सल) का एक तरफ का 960, दोनों तरफ का 1440 और मासिक 31,990 रुपये था। अब एक तरफ का 990, दोनों तरफा का 1485 और मासिक 32,965 रुपये कर दिया गया है।

थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहनों का एक तरफ का 1045, दोनों तरफ का 1570 और मासिक 34,900 रुपये था। इसे एक तरफ का 1080, दोनों तरफ का 1620 और मासिक 35,9965 रुपये कर दिया गया है।

एचसीएम, एमवीए और ईएमई का एक तरफ का 1505, दोनों तरफ का 2260 और मासिक 50,170 रुपये था। इसे बढ़ाकर एक तरफ का 1550, दोनों तरफ का 2325 और मासिक 51,700 रुपये कर दिया गया है।

ओवरसीज्ड व्हीकल का पहले एक तरफ का 1830, दोनों तरफ का 2750 और मासिक 61,075 रुपये था। अब एक तरफ का 1890, दोनों तरफ का 2830 और मासिक 62,935 रुपये कर दिया गया है।

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बस का किराया 151 रुपये तय, तीन स्टॉपेज भी घोषित

परिवहन निगम प्रशासन ने 63 किमी. लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की साधारण बस संचालन की मंजूरी दे दी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 90 किमी. की दूरी का किराया 151 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है। आलमबाग बस टर्मिनल से एक्सप्रेस वे होते हुए झकरकटी बस स्टेशन तक जाने वाली रोडवेज बसों के लिए एक्सप्रेस वे पर तीन बस स्टॉपेज भी घोषित किए गए है।

यात्री मोहनलालगंज, बनी और उन्नाव कट के रास्ते एक्सप्रेस वे पर पहुंचकर बस में चढ़ और उतर सकते है। बसों का संचालन इसी हफ्ते से शुरू करने की तैयारी है। लखनऊ क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि किराया तय करते हुए ईटीएम मशीन में किराये का ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।

बस डिपो से बसों की संख्या और समय सारणी का ब्यौरा मांगा गया है। सुबह से रात तक हर घंटे बस संचालन को लेकर समय सारणी तैयार कराई जा रही हैं। ऐसे में अब लखनऊ-कानपुर हाईवे से बस का किराया 123 रुपये और एक्सप्रेसवे से 151 होने से एक्सप्रेसवे से सफर 18 रुपये महंगा होगा, लेकिन 30 से 40 मिनट का समय की बचत होगी।

आलमबाग बस टर्मिनल से दूरी और किराया

मोहनलालगंज कट-20 किमी. 42 रुपये

बनी कट- 24 किमी. 51 रुपये

उन्नाव कट- 64 किमी. 110 रु.

आजाद मार्ग-73 किमी. 129 रु.

झकरकटी-90 किमी. 151रुपये

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लखनऊ-हरदोई हाईवे पर भी बढ़ गईं टोल दरें

लखनऊ-हरदोई हाईवे पर भी बढ़ी हुई टोल दरें सोमवार रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं। कार, जीप, वैन और एसयूवी के लिए एक तरफ के टोल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दोनों तरफ के टोल में पांच रुपये बढ़ा दिए गए हैं। मासिक पास में भी वृद्धि की गई है। एनएचएआई के अनुसार लखनऊ-हरदोई हाईवे पर कार, जीप, वैन और एसयूवी के लिए एक तरफ का पहले 90 रुपये टोल था, जो कि अब भी है। दोनों तरफ के टोल को पांच रुपये बढ़ाकर 135 रुपये कर दिया गया है।

एचसीएम, एमवीए और ईएमई (फोर टू सिक्स एक्सल) का अब एक तरफ का टोल 480, दोनों तरफ का 720 और मासिक पास 16,025 रुपये हो गया। पहले यह 465, 700 और मासिक पास 15,550 रुपये था। ओवरसीज्ड व्हीकल (सेवन और उससे ज्यादा एक्सल) का अब क्रमशः 585, 880 और मासिक पास 19,510 रुपये हो गया।

इसी तरह टू एक्सल बस और ट्रक का अब 305, 460 और मासिक पास 10,220 हो गया। पहले यह 300, 445 और मासिक पास 9915 रुपये था। थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहन का एक तरफ का 325, दोनों तरफ का 485 और मासिक पास 10,820 रुपये हो गया। पहले एक तरफ का 305, दोनों तरफ का 460 और मासिक 10,220 था।

कार, जीप, वैन और एसयूवी के लिए मासिक पास 3020 हो गया है जो कि पहले 2930 रुपये था। हल्के व्यावसायिक वाहन, मिनी बस का एक तरफ का 145 और दोनों तरफ का 220 और मासिक पास 4880 रुपये हो गया। पहले यह 140, 215 और मासिक पास 4735 रुपये था।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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