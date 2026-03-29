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एक अप्रैल से यूपी के इस नेशनल हाईवे और लिंक एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा, इतना बढ़ेगा टोल टैक्स

Mar 29, 2026 12:08 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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एनएचएआई के कुशीनगर-लखनऊ हाईवे के तेनुआ टोल प्लाजा सहित पीआईयू गोरखपुर में सभी 13 टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट बदली जा रही है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भगवानपुर टोल प्लाजा से चौदह परास तक रेट लिस्ट बदली जा रही है। NHAI ने एक अप्रैल से टोल प्लाजा पर नगद लेन देन बंद करने की व्यवस्था बनाई है।

एक अप्रैल से यूपी के इस नेशनल हाईवे और लिंक एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा, इतना बढ़ेगा टोल टैक्स

एक अप्रैल से नेशनल हाईवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की यात्रा करने पर अधिक टोल टैक्स जमा करना होगा। एनएचएआई और यूपीडा की ओर से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और टोल प्लाजा पर भी नई रेट लिस्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। हल्के वाहनों से यात्रा करने पर प्रत्येक टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपये टोल टैक्स बढ़ जाएगा। एक्सप्रेसवे की यात्रा में मिनी बस का टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गया है।

एनएचएआई के कुशीनगर-लखनऊ हाईवे के तेनुआ टोल प्लाजा सहित पीआईयू गोरखपुर में सभी 13 टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट बदली जा रही है, जबकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भगवानपुर टोल प्लाजा से चौदह परास तक रेट लिस्ट बदली जा रही है। यूपीडा के अधिशासी अभियंता पीपी वर्मा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की बढ़ोत्तरी की सूची प्राप्त होगी।

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नगद लेनदेन बंद

एनएचएआई ने एक अप्रैल से टोल प्लाजा पर नगद लेन देन बंद करने की व्यवस्था बनाई है। अब टोल प्लाजा पर फॉस्टैग या यूपीआई से ही भुगतान होगा। फॉस्टैग ब्लैक लिस्टेड होगा तो यूपीआई ही विकल्प होगा।

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तेनुआ टोल प्लाजा की इस प्रकार बढ़ी है लिस्ट

वाहन एक बार वापसी यात्रा

कार 100/105 150/155

एलसीवी 160/ 165 240/ 250

बस 340/345 510/520

3 एक्सल 370/380 555/570

4-6एक्सल 530/545 795/815

ओवर साइज 645/660 970/995

(रेट रुपये में पुराना/नया)

एक्स्प्रेसवे :रेट लिस्ट(भगवानपुर से चौदह परास तक 82 किमी)

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वाहन एक बार वापसी यात्रा

दो पहिया/ट्रैक्टर 140/145 230/235

कार, जीप 285/295 455/470

मिनी बस 440/440 705/705

बस, ट्रक 840/845 1345/1355

3-6 एक्सल 1335/1345 2140/2155

7 से अधिक 1745/1755 2790/2805

(रेट रुपये में पुराना/नया)

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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