छठ पर यूपी में आसान होगा सफर, रोडवेज की 14000 बसें दौड़ेंगी; रात में 5 हजार चल रहीं

छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज 14 हजार से अधिक बसें चलाएगा। 17 नवंबर तक पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ से घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। दिल्ली से पूर्वांचल के लिए करीब 550 बसें चल रही हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता: छठ पर्व पर लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए रोडवेज की 14 हजार से अधिक बसें दौड़ेंगी। यूपी सरकार ने इस अवसर पर महिलाओं की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर कड़े निर्देश दिए हैं। कानून-व्यवस्था में सुधार के चलते रात में यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। प्रतिदिन दो लाख से अधिक यात्री रात में सफर कर रहे हैं। रात में परिवहन विभाग की पांच हजार बसें चल रही हैं। दिल्ली से पूर्वांचल के प्रमुख शहरों के लिए करीब 550 बसों का संचालन हो रहा है।

17 नवंबर तक ज्यादा बसों का संचालन अपर मुख्य सचिव परिवहन अमृत अभिजात ने बताया कि छठ महापर्व पर पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए 17 नवंबर तक अधिक से अधिक बसों का संचालन करने के निर्देश है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और दूसरे महानगरों में रहने वाले पूर्वांचलवासियों को अपने घर पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम को अतिरिक्त बसें संचालित करने और सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

रात में भी यात्रा का विकल्प इस व्यवस्था से दिन के साथ रात में भी यात्रियों को यात्रा के अधिक विकल्प मिल सकेंगे। खासकर कामकाजी महिलाओं और पुरुषों को अपनी सुविधा के अनुसार घर लौटने में मदद मिलेगी। सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार से रात में आवागमन के विकल्प बढ़ाए हैं। इसका लाभ नौकरीपेशा महिलाओं, छात्राओं और परिवार के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को मिल रहा है।

रेलवे ने भी चलाई ट्रेन वहीं यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बनारस और चंडीगढ़ से मऊ के लिए 14 नवंबर को एक-एक फेरे के लिए ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दोनों ट्रेनें लखनऊ से जाएंगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांश शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 04248 शाम छह बजे चलेगी। यह गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए रात 2.25 बजे लखनऊ पहुंचेगी।