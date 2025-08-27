Travel from Meerut to Varanasi in Vande Bharat Express from today, train will also stop at Ayodhya Dham वंदे भारत एक्सप्रेस में आज से मेरठ से वाराणसी तक करें सफर, अयोध्या धाम में भी होगा ट्रेन का ठहराव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTravel from Meerut to Varanasi in Vande Bharat Express from today, train will also stop at Ayodhya Dham

वंदे भारत एक्सप्रेस में आज से मेरठ से वाराणसी तक करें सफर, अयोध्या धाम में भी होगा ट्रेन का ठहराव

वंदे भारत एक्सप्रेस में आज से मेरठ से वाराणसी तक सफर कर सकेंगे। अयोध्या धाम में भी ट्रेन का ठहराव होगा। अब इस ट्रेन से यात्री सुविधाजनक अयोध्या में राममंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ ले सकेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 05:33 AM
share Share
Follow Us on
वंदे भारत एक्सप्रेस में आज से मेरठ से वाराणसी तक करें सफर, अयोध्या धाम में भी होगा ट्रेन का ठहराव

वंदे भारत अब मेरठ से वाराणसी तक चलेगी। बुधवार को ट्रेन का पहला फेरा मेरठ से शुरू होगा और पुराने रूट लखनऊ से होकर आगे अयोध्या धाम और वाराणसी तक चलेगी। वापसी में ट्रेन वाराणसी से सुबह चलेगी। मेरठ से वाराणसी तक यात्रियों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस विस्तार मिला है। बुधवार(आज) से वंदे भारत अब लखनऊ से अयोध्या धाम व वाराणसी तक चलेगी। अब इस ट्रेन से यात्री सुविधाजनक अयोध्या में राममंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ ले सकेंगे।

मेरठ से यह यात्रा 12 घंटे की होगी और मुरादाबाद से अयोध्या 7 घंटे 13 मिनट व वाराणसी तक 9.45 घंटे में सफर तय करेंगे। मेरठ से मुरादाबाद होकर वाराणसी तक पहली कनेक्टिंग ट्रेन होगी। रेलवे का मानना है कि सेमी हाईस्पीड ट्रेन को विस्तार मिलने से राजस्व मिलने के आसार हैं। अभी मेरठ से लखनऊ तक ट्रेन की ऑक्यूपेंसी कई बार कम रही। ट्रेन से दूर तक के यात्रियों को जोड़ने के लिए रेलवे की योजना फायदेमंद होगी। हालांकि ट्रेन के विस्तार से मेरठ से चलने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस व प्रयागराज तक चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस पर भी यात्री दबाव कम होगा। रेल प्रवक्ता का कहना है कि आज से वंदे भारत लखनऊ से होकर अयोध्या धाम और वाराणसी तक का सफर तय करेगी।

ये भी पढ़ें:रोजगार महाकुंभ का योगी ने किया उद्घाटन, बोले-हर युवा को नौकरी की मिलेगी गारंटी

वंदे भारत का किराया, चेयरकार---- ईसी समय

मुरादाबाद-अयोध्या धाम-- 1385 रु. --2455 रु. 7.13 घंटे

मुरादाबाद-वाराणसी 1750 रु.-------- 3150 रु. -----9.45 घंटे

--

वंदे भारत एक्सप्रेस-22489-22490 टाइम टेबल--

स्टेशन------आगमन ---प्रस्थान--- स्टेशन-- आगमन -- प्रस्थान

मेरठ सिटी ---- 6:35 --- वाराणसी----- ---- 9:10

मुरादाबाद ----8:35----- 8:40---- अयोध्या --11:40 --11:42

बरेली-------- 9:58----- 10:00--- लखनऊ-- 13:40 --13:50

आलमनगर पासिंग 13.25 आलमनगर पास 14:10

लखनऊ---- 13:45----- 13:55--- बरेली -----17:15-- 17:17

अयोध्या---- 15:53------ 15:55 मुरादाबाद-- 18:50--- 18:55

वाराणसी---- 18:25 -- -----------मेरठ सिटी 21:05 ------

Up News UP News Today Vande Bharat Express अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |