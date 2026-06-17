लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य का सफर आसान, रोजाना पर्यटन बस सेवा शुरू
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य का सफर आसान हुआ। लखनऊ से हर हफ्ते दोनों धार्मिक स्थलों के लिए साप्ताहिक बस सेवा शुरू किया है।
यूपी के लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य अब जाना आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास निगम लखनऊ से हर हफ्ते दोनों धार्मिक स्थलों के लिए साप्ताहिक बस सेवा शुरू किया है। नई व्यवस्था में लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए पर्यटन बस हर शुक्रवार को पर्यटन भवन से रवाना होगी, जबकि अयोध्या दर्शन यात्रा शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। अयोध्या पैकेज में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा भी शामिल रहेगी।
पर्यटन विभाग के मुताबिक नैमिषारण्य धाम के लिए एक दिवसीय पैकेज का शुल्क 1700 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000 रुपये रखा गया है। वहीं अयोध्या दर्शन का शुल्क 2000 रुपये प्रति व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1500 रुपये होगा। सभी पैकेजों में दोपहर का भोजन, गाइड और स्मृति उपहार शामिल होंगे। यदि किसी दिन केवल एक यात्री भी होंगे तो यात्रा संचालित की जाएगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विजिट माई स्टेट अभियान के तहत लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते है।
नीट परीक्षार्थियों को रोडवेज और सिटी बस में आधा किराया
आगामी 21 जून रविवार को लखनऊ में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए सफर में राहत की खबर हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को रोडवेज बस और ई सिटी बसों के किराये में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। यह छूट 19 जून की रात बारह बजे से 21 जून की रात बारह बजे तक लागू रहेगा। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी बस कंडक्टर को देंगे। तभी परीक्षार्थियों को हॉफ किराये का टिकट जारी होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी और लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि परीक्षार्थियों को आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से 28 शहरों के लिए बसों की सेवाएं मिलेंगी। जबकि लखनऊ में 22 मार्गो पर संचालित सिटी बसों की करीब 115 बस सेवाएं चलेंगी। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर हेल्पडेस्क के जरिए परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाने की तैयारी है। इस निर्णय से हजारों छात्र-छात्राओं का सफर राहत भरा होने की उम्मीद है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें