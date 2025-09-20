travel difficult for few days from tomorrow 75 trains on this route cancelled some diverted कल से 9 दिन सफर में मुश्किल, इस रूट की 75 ट्रेनें रद्द; कुछ का रास्ता बदला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कल से 9 दिन सफर में मुश्किल, इस रूट की 75 ट्रेनें रद्द; कुछ का रास्ता बदला

गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच तीसरी रेलवे लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा। इस दौरान इस रूट पर ट्रेन से यात्रा में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसकी वजह से 21 सितम्बर से 30 सितम्बर तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। कई ट्रेनें रद्द की जाएंगी और कई बदले रूट से चलेंगी। 

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSat, 20 Sep 2025 05:24 AM
कल से 9 दिन सफर में मुश्किल, इस रूट की 75 ट्रेनें रद्द; कुछ का रास्ता बदला

Railway News: पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच तीसरी रेलवे लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते 21 से 30 सितंबर तक 138 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसमें 75 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिसमें लखनऊ होकर जाने वाली 30 ट्रेनें शामिल हैं।

यह ट्रेनें निरस्त रहेंगी

सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार गोमतीनगर -गोरखपुर , गोड्डा -गोमतीनगर, अमरनाथ एक्सप्रेस, गोरखपुर-मुंबई, गोरखधाम एक्सप्रेस, राप्तीगंगा एक्सप्रेस, गोरखपुर -एलटीटी, गोरखपुर -पनवेल, कटिहार- नई दिल्ली, गोरखपुर -यशवंतपुर, छपरा -एलटीटी, गोरखपुर -पुणे, गोरखपुर -लखनऊ, बरौनी -लखनऊ, आनंदविहार -रक्सौल, आनंदविहार -सहरसा, छपरा -अमृतसर ट्रेनें प्रमुख रूप से निरस्त रहेंगी।

ये ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी

गुवाहाटी-जम्मूतवी, दरभंगा-नई दिल्ली, बरौनी-नई दिल्ली, दरभंगा-नई दिल्ली, सहरसा-नई दिल्ली , जयनगर-अमृतसर एक्‍स्प्रेस, कटिहार-अमृतसर, चंडीगढ़-डिब्रूगढ़, दरभंगा-जालंधर सिटी बदले रूट से चलाई जाएंगी।

पीलीभीत एक्सप्रेस गोमतीनगर तक चलेगी

15010 पीलीभीत -गोरखपुर एक्सप्रेस 23 से 28 सितंबर तक गोमतीनगर तक ही आएगी। वापसी में 15009 गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस 22 से 27 सितंबर तक गोमतीनगर से ही चलेगी। ऐसे ही बंगलुरु -गोरखपुर(12512) 21, 23 व 24 को गोमतीनगर तक ही आएगी। 12592 यशवंतपुर -गोरखपुर 22 को गोमतीनगर से ही चलेगी। 12589 गोरखपुर -चरलापल्ली गोमतीनगर तक आएगी। 12591 गोरखपुर- यशवंतपुर 27 को गोमतीनगर से चलेगी। ऐशबाग -गोरखपुर (15070/69), गोरखपुर-अहमदाबाद(19489/90) शॉर्ट टर्मिनेट होंगी।

बरौनी व कामाख्या रोक कर चलाई जाएंगी

15204 लखनऊ -बरौनी एक्सप्रेस को 23 सितंबर को रास्ते में एक घंटे रोककर चलाया जाएगा। 15622 आनंदविहार -कामाख्या एक्सप्रेस 26 सितंबर को करीब चार घंटे व 12566 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 26 को दो घंटे एवं आनंदविहार मुजफ्फपुर एक्सप्रेस को 27 सितंबर को रास्ते में दो घंटे रोककर चलाया जाएगा।

