गे डेटिंग ऐप से युवकों को फंसाते, अश्लील वीडियो बनाते; फिर ब्लैकमेल कर लाखों वसूलते

आगरा में गे डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर लूट और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोपी युवकों को बुलाकर बंधक बनाते, अश्लील वीडियो बनाकर रकम वसूलते थे। पुलिस ने ताजगंज और एकता थाना क्षेत्र से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यूपी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राइंडर और पोलो ऐप से समलैगिंकों को फंसाकर लूटपाट की जा रही थी। पहले दोस्ती की जाती थी। उसके बाद होटल में बुलाया जाता था। बंधक बनाकर अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। बेरहमी से पीटा जाता था। ऑन लाइन रकम वसूली जाती थी। बाद में भी ब्लैकमेल करके रकम मांगी जाती थी। आगरा की ताजगंज और एकता पुलिस ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। तीन पीड़ित सामने आए थे।

गे डेटिंग ऐप पर हुआ था संपर्क शमसाबाद निवासी युवक का ग्राइंडर ऐप पर नमन से संपर्क हुआ था। नमन ने मिलने बुलाया। कार में सूरज के साथ आया। युवक को कार में बैठा लिया। दो बाइक पर दो और युवक आ गए। युवक को कार में ही बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। एक युवक ने गलत हरकत करते हुए उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रकम मांगी गई। पीड़ित ने जान बचाने के लिए दोस्तों से ऑन लाइन रकम ली। बदमाशों ने 1.04 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। दूसरे दिन मैसेज भेजकर 50 हजार रुपये और मांगे। पीड़ित ने एकता थाने में मुकदमा लिखाया था।

पोलो ऐप से दो युवक फंसाए पोलो ऐप के जरिए दो युवक फंसाए गए थे। उन्हें ताजगंज के बसई क्षेत्र स्थित होटल ताज इंपीरियल में बुलाया गया था। कमरे में बंधक बनाकर पीटा गया। एक युवक से 14 हजार तथा दूसरे से 4900 रुपये वसूले गए। दोनों पीड़ितों के पास लगातार धमकी भरे मैसेज जा रहे थे। उनसे और रकम मांगी जा रही थी। यह मुकदमा ताजगंज थाने में लिखा गया था।

एकता थाने में इनकी हुई गिरफ्तारी एकता थाना पुलिस ने चार युवक पकड़े। उनके पास से एक कार, एक मोबाइल और दो बाइक बरामद की। आरोपियों ने अपने नाम सूरज ठाकुर (रौनक एन्क्लेव), सौरभ यादव, नमन यादव, अभिषेक यादव (बरौली अहीर) को पकड़ा गया।

ताजगंज थाने में इनकी हुई गिरफ्तारी ताजगंज थाना पुलिस ने मुरली नगर निवासी सोमेश्वर, तरुण, शाकिब (मलको गली) व शकील (जींद हरियाणा) को पकड़ा। आरोपियों के पास से पांच मोबाइल एक गाड़ी बरामद की गई।