लखनऊ रेल रूट पर किन्नरों का आतंक; पैसे नहीं देने पर मारपीट, महिलओं का गैंग भी एक्टिव

ट्रेनों में किन्नरों का वसूली पर जोर एक खास वर्ग के यात्रियों पर ज्यादा रहता है। ये वो यात्री होते हैं कि दूसरे प्रदेशों से कमा कर लौट रहे होते हैं। इनसे वसूली के लिए किन्नर सारी हदें पार कर जाते हैं। पैसे न देने पर पहले तो उनसे अभद्रता करते हैं ,धमकाते हैं और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं।

लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनों की जनरल और स्लीपर बोगियों में यात्री किन्नरों की वसूली से त्रस्त हैं। यात्रियों का कहना है कि ‘किन्नर’ यार्ड के पास से ट्रेन पर चढ़ते हैं और धमका कर वसूली करते हैं। पड़ताल में सामने आया कि इनमें ज्यादातर ‘नकली किन्नर’ हैं। ट्रेनों में किन्नरों का वसूली पर जोर एक खास वर्ग के यात्रियों पर ज्यादा रहता है। ये वो यात्री होते हैं कि दूसरे प्रदेशों से कमा कर लौट रहे होते हैं। इनसे वसूली के लिए किन्नर सारी हदें पार कर जाते हैं। पैसे न देने पर पहले तो उनसे अभद्रता करते हैं, फिर धमकाते हैं। मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्नाव-ऐशबाग रेल रूट पर किन्नर पंजाब, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात, हरियाणा, मुंबई की तरफ से आने वाली ट्रेनों में चढ़ते हैं। इन ट्रेनों में राप्ती सागर, वैशाली, अवध असम, गोरखधाम, आम्रपाली, पुष्पक आदि शामिल हैं।

यार्ड के पास ट्रेनों में चढ़ते हैं स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी की मौजूदगी के कारण वहां पर किन्नर दूर-दूर तक नजर नहीं आते। प्लेटफार्म से जब ट्रेन निकल कर यार्ड के पास से काफी धीमी गति से जाती है तब ट्रेन में चढ़ते हैं। अगला स्टेशन आने से पहले आउटर पर ट्रेन धीमी होती है तो उतर जाते हैं। ऐसा कर वह आरपीएफ और जीआरपी की नजरों से दूर रहते हैं।

नकली किन्नर करते हैं वसूली आरपीएफ के अनुसार किन्नरों की धर-पकड़ के लिए अभियान चलाया जाता है। जब पकड़ में आते हैं तब पता चलता है कि इसमें अधिकतर तो किन्नर हैं ही नहीं हैं, पुरुष और महिलाएं किन्नर बन कर जबरन वसूली करती हैं। इनका चालान किया जाता है। जीडी में ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग होता है।

महिलाओं का गैंग भी सक्रिय आरपीएफ की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि ट्रेनों में वसूली करने के लिए कुछ महिलाओं का गैंग भी सक्रिय हैं। इस गैंग की अधिकतर सदस्य आलमबाग नटखेड़ा क्षेत्र में रहती हैं। चार से पांच के समूह में चलने वाली यह महिलाएं कई बार वसूली करने के दौरान यात्रियों से अभद्रता पर उतारू हो जाती हैं।

रवींद्रालय के पास रात में सक्रिय रवींद्रालय के पास आधी रात तक कुछ किन्नर सज-धज कर सक्रिय हो जाते हैं। ठ से दस की संख्या में रोजाना यहां किन्नर ग्राहकों की तलाश में खड़े रहते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए अक्सर अश्लील हरकतें करते हैं।

पकड़े जाते हैं पर किन्नरों की वसूली नहीं रुकती कथित किन्नरों की वसूली, यात्रियों से अभद्रता और मारपीट की शिकायतें आरपीएफ में आती रहती हैं। आरपीएफ की ओर से कार्रवाई भी की जाती है। ऐशबाग स्टेशन की आरपीएफ टीम ने पिछले दिनों में 15 से 20 कथित किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई भी की। बावजूद इसके लिए वसूली और अभद्रता रुकती नहीं है। आरपीएफ थाना चारबाग के प्रभारी भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि लगातार सख्ती बरती जा रही है। ट्रेनों में चलने वाली टीम भी निगरानी बनाए रहती है।

किन्नर समुदाय में ‘गुरु’ की भूमिका अहम किन्नर समुदाय एक पारंपरिक गुरु-चेला व्यवस्था पर आधारित होता है। इसमें ‘गुरु’ समूह का मुखिया होता है, जो अपने चेले (सदस्यों) को संरक्षण, रहने की जगह और सामाजिक पहचान देता है। गुरू ही तय करता है कि किस क्षेत्र में कौन सा समूह काम करेगा। कई मामलों में कमाई का एक हिस्सा गुरू को देना होता है, जिसे नजराना कहा जाता है। पारंपरिक, गद्दीनिशा किन्नर कभी नेग या शगुन जबरन वसूल नहीं करता। किन्नर के वेष में जो नकली किन्नर होते हैं वही जबरन वसूली करते हैं। प्रियंका सिंह रघुवंशी, धर्म गुरु किन्नर समाज