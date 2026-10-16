ट्रांसजेंडर को BNS की धारा 69 के तहत महिला नहीं माना जा सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी

शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संंबंध बनाने जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत ट्रांसजेंडर महिला को महिला की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत ट्रांसजेंडर महिला को महिला की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। इस धारा में शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के अपराध के लिए महिला के साथ संबंध स्थापित करने की शर्त है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी केवल धारा 69 की व्याख्या तक सीमित है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद साकिर उर्फ मोहम्मद साकिर को जमानत दे दी।

मामला बरेली के इज्जतनगर थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ट्रांसजेंडर महिला है और आरोपी डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक शादी का वादा कर उसके साथ संबंध में रहा। आरोप है कि आरोपी ने पांच लाख रुपये से अधिक लेने के बाद शादी से इनकार कर दिया और उसके साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध भी बनाए।

यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शिकायतकर्ता का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था और बाद में शल्य चिकित्सा के जरिए जननांगों में बदलाव कराया गया। इसलिए बीएनएस की धारा 69 के तहत महिला की परिभाषा लागू नहीं होती। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया, जबकि अदालत की सहायता के लिए नियुक्त अधिवक्ता मयूरी मेहरोत्रा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े न्यायिक फैसलों का हवाला दिया।

आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 का मामला नहीं बनता कोर्ट ने बीएनएस की धारा 2(35) का उल्लेख किया, जिसमें महिला का अर्थ किसी भी उम्र का स्त्री मानव बताया गया है। पीठ ने कहा कि बीएनएस में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की अलग-अलग पहचान निर्धारित है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 18(घ) में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ यौन शोषण सहित अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए अलग दंड का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 का मामला नहीं बनता। इस आधार पर कोर्ट ने शर्तों के साथ याची की ज़मानत स्वीकार कर ली है।

फैमिली पेंशन का हक सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का हकदार कौन होगा, यह संबंधित सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाली अदालत इन लाभों पर अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने यह टिप्पणी करते हुए शशि की अपील स्वीकार कर ली और सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के दिवंगत कांस्टेबल सुशील कुमार के सेवा लाभों से जुड़ा है। शशि ने विभाग में जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था। इस राशि में पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य लाभ शामिल थे। शशि ने खुद को सुशील कुमार की पत्नी बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने देव सहगल को उनका बेटा बताया।