ट्रांसजेंडर को BNS की धारा 69 के तहत महिला नहीं माना जा सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी
शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संंबंध बनाने जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत ट्रांसजेंडर महिला को महिला की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत ट्रांसजेंडर महिला को महिला की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। इस धारा में शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के अपराध के लिए महिला के साथ संबंध स्थापित करने की शर्त है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी केवल धारा 69 की व्याख्या तक सीमित है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद साकिर उर्फ मोहम्मद साकिर को जमानत दे दी।
मामला बरेली के इज्जतनगर थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ट्रांसजेंडर महिला है और आरोपी डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक शादी का वादा कर उसके साथ संबंध में रहा। आरोप है कि आरोपी ने पांच लाख रुपये से अधिक लेने के बाद शादी से इनकार कर दिया और उसके साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध भी बनाए।
यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध
आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शिकायतकर्ता का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था और बाद में शल्य चिकित्सा के जरिए जननांगों में बदलाव कराया गया। इसलिए बीएनएस की धारा 69 के तहत महिला की परिभाषा लागू नहीं होती। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया, जबकि अदालत की सहायता के लिए नियुक्त अधिवक्ता मयूरी मेहरोत्रा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े न्यायिक फैसलों का हवाला दिया।
आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 का मामला नहीं बनता
कोर्ट ने बीएनएस की धारा 2(35) का उल्लेख किया, जिसमें महिला का अर्थ किसी भी उम्र का स्त्री मानव बताया गया है। पीठ ने कहा कि बीएनएस में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की अलग-अलग पहचान निर्धारित है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 18(घ) में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ यौन शोषण सहित अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए अलग दंड का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 का मामला नहीं बनता। इस आधार पर कोर्ट ने शर्तों के साथ याची की ज़मानत स्वीकार कर ली है।
फैमिली पेंशन का हक सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं
वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का हकदार कौन होगा, यह संबंधित सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाली अदालत इन लाभों पर अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने यह टिप्पणी करते हुए शशि की अपील स्वीकार कर ली और सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के दिवंगत कांस्टेबल सुशील कुमार के सेवा लाभों से जुड़ा है। शशि ने विभाग में जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था। इस राशि में पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य लाभ शामिल थे। शशि ने खुद को सुशील कुमार की पत्नी बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने देव सहगल को उनका बेटा बताया।
संबंधि नियमों से तय होगा फैमिली पेंशन का अधिकार
सत्र न्यायालय ने शशि को पत्नी और देव को बेटा मानते हुए नाबालिग देव को फैमिली पेंशन देने तथा अन्य सेवा लाभों में तीन पक्षों का हिस्सा निर्धारित किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी वारिस होना और किसी विशेष सेवा लाभ का पात्र होना अलग-अलग बातें हैं। फैमिली पेंशन का अधिकार संबंधित नियमों से तय होगा। केवल मृतक का बेटा या कानूनी वारिस होने से किसी व्यक्ति को पेंशन का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने सहारनपुर के अपर जिला जज, के 24 सितंबर 2011 के आदेश को सेवा लाभों का अंतिम हकदार तय करने की सीमा तक रद्द कर दिया। सक्षम प्राधिकारी को सभी पक्षों के दावों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।