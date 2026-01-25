Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newstransfers of 27 out of 33 policemen removed on suspicion of collusion with cattle smugglers cancelled relief high court
पशु तस्करों से मिलीभगत के शक में हटाए गए 33 में 27 पुलिसवालों के ट्रांसफर रद्द, हाई कोर्ट से मिली राहत

संक्षेप:

गोरखपुर के पिपराइच में नीट छात्र दीपक गुप्ता की 15 सितम्बर की रात में पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में गोरखपुर-कुशीनगर में पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। गोरखपुर में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था।

Jan 25, 2026 12:22 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही और मिलीभगत के शक में यूपी के कुशीनगर जिले में एक साथ हटाए गए 33 में से 27 पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय में अपील करने वाले ने इन पुलिसकर्मियों के तबादले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि जिन 'गलत गतिविधियों और क्रियाकलापों' का हवाला देकर ट्रांसफर किया गया था, उनके संबंध में कोई ठोस और स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

गोरखपुर के पिपराइच में महुआचाफी गांव के नीट के छात्र दीपक गुप्ता की 15 सितम्बर की रात में पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में गोरखपुर-कुशीनगर में पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। गोरखपुर में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। कुशीनगर जिले के 33 पुलिसकर्मियों पर एक साथ कार्रवाई हुई थी, जिनमें दो थानेदार और कई चौकी इंचार्ज भी शामिल थे। उन्हें रात में लाइनहाजिर कर सुबह तक आमद कराने के निर्देश दिए गए थे। बाद में मुख्यालय को रिपोर्ट भेजकर इनमें से अधिकतर का दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया।

इसके बाद दो निरीक्षकों, छह उपनिरीक्षकों, मुख्य आरक्षी और आरक्षी समेत 27 पुलिसकर्मियों ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने पुलिसकर्मियों की ओर से पक्ष रखा। अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि ट्रांसफर आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि पुलिसकर्मियों को 'गलत गतिविधियों और क्रियाकलापों' के कारण हटाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वे गतिविधियां क्या थीं। न तो कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप बताए गए। इसे न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना। कोर्ट ने पाया कि बिना ठोस आधार और स्पष्ट आरोप के ट्रांसफर न्यायसंगत नहीं है। इसी आधार पर उक्त 27 पुलिसकर्मियों के तबादले को रद्द कर दिया गया है।

इन पुलिसकर्मियों पर हुई थी कार्रवाई

कसया थाने के प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा, तमकुहीराज थाने के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, दरोगा गौरव शुक्ला, हवलदार राजेश कुमार सिंह, सिपाही राहुल कुमार पांडेय, तरया सुजान थाने के दरोगा अनुराग शर्मा, अरविंद कुमार, सिपाही नवनीत कुमार शुक्ल व विशाल सिंह, हाटा कोतवाली के दरोगा मंगेश मिश्र, हवलदार सतीश चंद, सिपाही सुधीर कुमार यादव, डब्लू कुमार, बृजेश यादव व अजय तिवारी, दरोगा अर्सलान अहमद व सिपाही मोहित कुमार उपाध्याय, चौराखास थाने के हवलदार दिलीप कुमार व सिपाही विकास प्रजापति, खड्डा थाने के सिपाही शशिकेश गोस्वामी, पटहेरवा थाने के दरोगा पवन कुमार सिंह, हवलदार फूलचंद चौधरी, श्याम सिंह यादव व सिपाही अर्जुन खबरवार तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में तैनात हवलदार विनोद कुमार यादव आदि।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
High Court UP Top News UP Police अन्य..
