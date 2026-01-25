पशु तस्करों से मिलीभगत के शक में हटाए गए 33 में 27 पुलिसवालों के ट्रांसफर रद्द, हाई कोर्ट से मिली राहत

संक्षेप: गोरखपुर के पिपराइच में नीट छात्र दीपक गुप्ता की 15 सितम्बर की रात में पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में गोरखपुर-कुशीनगर में पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। गोरखपुर में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था।

पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही और मिलीभगत के शक में यूपी के कुशीनगर जिले में एक साथ हटाए गए 33 में से 27 पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय में अपील करने वाले ने इन पुलिसकर्मियों के तबादले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि जिन 'गलत गतिविधियों और क्रियाकलापों' का हवाला देकर ट्रांसफर किया गया था, उनके संबंध में कोई ठोस और स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

गोरखपुर के पिपराइच में महुआचाफी गांव के नीट के छात्र दीपक गुप्ता की 15 सितम्बर की रात में पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में गोरखपुर-कुशीनगर में पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। गोरखपुर में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। कुशीनगर जिले के 33 पुलिसकर्मियों पर एक साथ कार्रवाई हुई थी, जिनमें दो थानेदार और कई चौकी इंचार्ज भी शामिल थे। उन्हें रात में लाइनहाजिर कर सुबह तक आमद कराने के निर्देश दिए गए थे। बाद में मुख्यालय को रिपोर्ट भेजकर इनमें से अधिकतर का दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया।

इसके बाद दो निरीक्षकों, छह उपनिरीक्षकों, मुख्य आरक्षी और आरक्षी समेत 27 पुलिसकर्मियों ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने पुलिसकर्मियों की ओर से पक्ष रखा। अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि ट्रांसफर आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि पुलिसकर्मियों को 'गलत गतिविधियों और क्रियाकलापों' के कारण हटाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वे गतिविधियां क्या थीं। न तो कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप बताए गए। इसे न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना। कोर्ट ने पाया कि बिना ठोस आधार और स्पष्ट आरोप के ट्रांसफर न्यायसंगत नहीं है। इसी आधार पर उक्त 27 पुलिसकर्मियों के तबादले को रद्द कर दिया गया है।