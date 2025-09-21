Transfers of 2,000 teachers in UP are stuck in a tussle between online and offline transfers यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2 हजार शिक्षकों के तबादले, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTransfers of 2,000 teachers in UP are stuck in a tussle between online and offline transfers

यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2 हजार शिक्षकों के तबादले

यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में 2 हजार शिक्षकों के तबादले फंसे हैं। प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में स्थानांतरण के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए। लगभग 2000 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:29 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2 हजार शिक्षकों के तबादले

UP teacher transfer: उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के तबादले फंस गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले करीब 1200 शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में शिक्षकों के तबादले फंसे हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक अब पछता रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वालों की संख्या करीब 2000 बताई जा रही है।

प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में स्थानांतरण के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए। लगभग 2000 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किए। फिर बीते 27 जून को आदेश जारी हुआ कि स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इस आदेश में कहा गया कि जिन शिक्षकों ने 7 जून तक ऑफलाइन आवेदन किए हैं उसे मान्य माना जाएगा, लेकिन इनका अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने UP-TET अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा टीईटी आवेदन शुल्क

ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। अब ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक परेशान हैं। उनके फॉर्म माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्रा कहते हैं कि ऑफलाइन आवेदन करने वालों में सर्वाधिक महिला शिक्षक हैं। जिन्होंने स्थानांतरण होने की आस में अपने बच्चों का दूसरे जिले के स्कूलों में प्रवेश भी करा दिया। शिक्षकों को स्थानांतरण के अनुमोदन के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसमें जिस जिले में तैनात हैं और जहां तैनाती चाहते हैं उनके दोनों स्कूलों के मैनेजमेंट, संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों के एनओसी लेनी पड़ी। अब इनके तबादले नहीं हो पा रहे हैं।

Up News UP News Today UP Teacher News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |