यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2 हजार शिक्षकों के तबादले

यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में 2 हजार शिक्षकों के तबादले फंसे हैं। प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में स्थानांतरण के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए। लगभग 2000 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किए।

UP teacher transfer: उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के तबादले फंस गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले करीब 1200 शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में शिक्षकों के तबादले फंसे हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षक अब पछता रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वालों की संख्या करीब 2000 बताई जा रही है।

प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक सत्र में स्थानांतरण के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए। लगभग 2000 शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन किए। फिर बीते 27 जून को आदेश जारी हुआ कि स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। इस आदेश में कहा गया कि जिन शिक्षकों ने 7 जून तक ऑफलाइन आवेदन किए हैं उसे मान्य माना जाएगा, लेकिन इनका अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ।