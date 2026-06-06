यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले की प्रक्रिया शुरू, अब ये बाध्यता नहीं; जानें डिटेल

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अब न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रही। जिले में तैनात सभी नियमित शिक्षक और शिक्षिकाएं तबादले के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ग्रामीण संवर्ग के शिक्षक ग्रामीण और शहरी संवर्ग के शहर में स्थानांतरित किए जाएंगे।

UP Teachers Transfer : उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक और शिक्षिकाओं को इसके लिए आवेदन करना होगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में एक खास बदलाव किया गया है। तबादले के लिए अब न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता खत्म कर दी गई है। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। जिले में कार्यरत सभी नियमित शिक्षक-शिक्षिकाएं आवेदन के पात्र होंगे। हालांकि ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक ग्रामीण संवर्ग में और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक नगर संवर्ग में स्थानांतरित किए जाएंगे। शिक्षक-शिक्षिकाओं के आवेदन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जरिए निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को सभी आवेदन आवश्यक अभिलेखों सहित एकीकृत ज़िप फाइल बनाकर परिषद की ई-मेल आईडी पर 20 जून तक भेजने होंगे। इसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जारी पत्र के अनुसार यदि किसी शिक्षक की ओर से फर्जी या कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता संबंधी शर्तों को स्वीकार करते हुए शपथपत्र देना भी अनिवार्य होगा।

दिव्यांग शिक्षकों को दी जाएगी वरीयता नई नीति के तहत दिव्यांग शिक्षक, उनके जीवनसाथी अथवा अविवाहित पुत्र-पुत्री, कैंसर या डायलिसिस से पीड़ित शिक्षक, उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं तो निर्धारित शर्तों के अनुसार उनमें से एक को स्थानांतरण का लाभ मिल सकेगा।