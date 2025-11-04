यूपी में 15 संयुक्त सचिवों का तबादला आदेश जारी, शकील अहमद सिद्दीकी शिक्षा में भेजे गए
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर शाम एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी नई तैनाती वाले विभागों में कार्यभार ग्रहण करें। यह कदम राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा विभिन्न विभागों में दक्षता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।
तबादला सूची में शामिल प्रमुख नामों में शकील अहमद सिद्दीकी भी हैं, जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। उन्हें अब उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नीतिगत निर्णयों को गति देने के लिए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा, अन्य अधिकारियों को विभिन्न विभागों जैसे गृह, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, लोक निर्माण और ऊर्जा आदि में स्थानांतरित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह तबादला दौर नियमित प्रशासनिक समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें अधिकारियों की कार्यक्षमता, अनुभव और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा विभागों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति के समकक्ष नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ को चुनौतीपूर्ण विभागों में भेजकर उनकी क्षमता का परीक्षण करने की रणनीति अपनाई गई है। सरकार का मानना है कि ऐसे फेरबदल से नौकरशाही में ऊर्जा का संचार होता है और नीतिगत कार्यान्वयन में तेजी आती है।
तबादला आदेश जारी होने के तुरंत बाद सचिवालय में हलचल मच गई। कई अधिकारियों ने देर रात तक अपने नए विभागों के वरिष्ठों से संपर्क कर औपचारिकताएं पूरी कीं। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तबादला सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘जीरो टॉलरेंस’ और ‘परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस’ के सिद्धांत को दर्शाती है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई स्तरों पर अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिससे निष्क्रियता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग में सिद्दीकी की नियुक्ति को विशेष रूप से इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, विश्वविद्यालयों के आधुनिकीकरण और छात्र कल्याण योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।
