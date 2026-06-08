यूपी में सरकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर अहम आदेश, ऐसे तय होंगे सरप्लस; 18 जून से आवेदन

यूपी के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके तबादले की मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस सबंध में मानकों के साथ विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 जून से आवेदन किया जा सकेगा।

UP Teachers Transfer : उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने उनके तबादले को मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस सबंध में मानकों के साथ विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 जून से आवेदन किया जा सकेगा। आदेश के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती के लिए जिले के राजकीय हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों की तीन कैटेगरी बनाई गई है। जिले की म्युनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी (जो अधिक हो) के स्कूलों को जोन 1, तहसील मुख्यालय से दो किलोमीटर तक की दूरी के स्कूलों को जोन 2 और इनसे भिन्न क्षेत्र के स्कूलों को जोन 3 में रखा गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज में संचालित वर्गों (विज्ञान, वाणिज्य वर्ग आदि) के लिए विषय के प्रवक्ता द्वारा हर दिन न्यूनतम पांच वादन शिक्षक कार्य निर्धारित व्यवस्थानुसार माना जाएगा। यदि इंटरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ाने के लिए मानक के अनुसार छात्र उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में निम्न कक्षाओं (6 से 10 या 9 से 10) में शिक्षण कार्य माना जाना निर्धारित है। हर राजकीय हाईस्कूल में हर सहायक अध्यापक द्वारा न्यूनतम हर दिन छह वादन शिक्षक कार्य माना जाएगा। इन आधारों पर हर स्कूल में छात्र नामांकन के अनुसार संचालित अतिरिक्त सेक्शन के आधार पर अध्यापकों के अतिरिक्त पदों का निर्धारण मानक के अनुसार किया जाएगा। पदों के निर्धारण के बाद विषयवार अतिरिक्त कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका को सरप्लस माना जाएगा। नई नियुक्ति या तैनाती में सबसे पहले जोन तीन में तैनाती दी जाएगी जिसकी न्यूनतम अवधि तीन साल होगी। स्कूलवार, विषयवार पदों, रिक्तियों का विवरण जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अंतिम आगत प्रथम जायत के सिद्धांत का होगा पालन शिक्षकों के समायोजन-स्थानांतरण की नीति के चरणों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए अंतिम आगत प्रथम जायत (Last in First out) के सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा। यानि जिस शिक्षक ने स्कूल में बाद में कार्यभार ग्रहण किया है उसे पहले सरप्लस घोषित किया जाएगा लेकिन अंतिम आगत प्रथम जायत के सिद्धांत के लिए पांच श्रेणी के शिक्षकों को यथासंभव शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश में इन श्रेणियों का बिंदुवार विवरण दिया गया है। सरप्लस शिक्षकों को स्कूल में पद सरप्लस घोषित होने के बाद स्कूलों के विकल्प के लिए निर्धारित प्रारूप पर ऑनलान आवेदन प्रस्तुत करना होगा।