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यूपी में सरकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर अहम आदेश, ऐसे तय होंगे सरप्लस; 18 जून से आवेदन

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके तबादले की मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस सबंध में मानकों के साथ विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 जून से आवेदन किया जा सकेगा।

यूपी में सरकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर अहम आदेश, ऐसे तय होंगे सरप्लस; 18 जून से आवेदन

UP Teachers Transfer : उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने उनके तबादले को मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस सबंध में मानकों के साथ विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए 18 जून से आवेदन किया जा सकेगा। आदेश के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती के लिए जिले के राजकीय हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों की तीन कैटेगरी बनाई गई है। जिले की म्युनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी (जो अधिक हो) के स्कूलों को जोन 1, तहसील मुख्यालय से दो किलोमीटर तक की दूरी के स्कूलों को जोन 2 और इनसे भिन्न क्षेत्र के स्कूलों को जोन 3 में रखा गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज में संचालित वर्गों (विज्ञान, वाणिज्य वर्ग आदि) के लिए विषय के प्रवक्ता द्वारा हर दिन न्यूनतम पांच वादन शिक्षक कार्य निर्धारित व्यवस्थानुसार माना जाएगा। यदि इंटरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ाने के लिए मानक के अनुसार छात्र उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में निम्न कक्षाओं (6 से 10 या 9 से 10) में शिक्षण कार्य माना जाना निर्धारित है। हर राजकीय हाईस्कूल में हर सहायक अध्यापक द्वारा न्यूनतम हर दिन छह वादन शिक्षक कार्य माना जाएगा। इन आधारों पर हर स्कूल में छात्र नामांकन के अनुसार संचालित अतिरिक्त सेक्शन के आधार पर अध्यापकों के अतिरिक्त पदों का निर्धारण मानक के अनुसार किया जाएगा। पदों के निर्धारण के बाद विषयवार अतिरिक्त कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका को सरप्लस माना जाएगा। नई नियुक्ति या तैनाती में सबसे पहले जोन तीन में तैनाती दी जाएगी जिसकी न्यूनतम अवधि तीन साल होगी। स्कूलवार, विषयवार पदों, रिक्तियों का विवरण जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

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अंतिम आगत प्रथम जायत के सिद्धांत का होगा पालन

शिक्षकों के समायोजन-स्थानांतरण की नीति के चरणों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए अंतिम आगत प्रथम जायत (Last in First out) के सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा। यानि जिस शिक्षक ने स्कूल में बाद में कार्यभार ग्रहण किया है उसे पहले सरप्लस घोषित किया जाएगा लेकिन अंतिम आगत प्रथम जायत के सिद्धांत के लिए पांच श्रेणी के शिक्षकों को यथासंभव शामिल नहीं किया जाएगा। आदेश में इन श्रेणियों का बिंदुवार विवरण दिया गया है। सरप्लस शिक्षकों को स्कूल में पद सरप्लस घोषित होने के बाद स्कूलों के विकल्प के लिए निर्धारित प्रारूप पर ऑनलान आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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सरप्लस शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पर राजकीय हाईस्कूल-इंटर कॉलेज के खाली पद पर विषयवार निर्धारित वरीयता क्रमानुसार समायोजित किया जाएगा। सरप्लस शिक्षक यदि अपनी नई तैनाती के लिए स्वयं आवेदन नहीं करते हैं तो खाली पद के प्रति उन्हें किसी भी विद्यालय में समायोजित-स्थानांतरित किया जाएगा। आदेश में सरप्लस घोषित शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के अनुसार तैनाती देने के लिए वरीयता क्रम के मानक भी विस्तार से बताए गए हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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