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IAS रिंकू सिंह राही के तबादले से शांत नहीं हुआ BJP ब्लॉक प्रमुख का गुस्सा, FIR की मांग पर अड़े

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आईएएस रिंकू सिंह राही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख से विवाद के बाद जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद से उनका उरई ट्रांसफर हो गया लेकिन ब्लॉक प्रमुख का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वह आईएएस रिंकू सिंह राही के खिलाफ FIR की मांग पर अड़ गए हैं। 

IAS रिंकू सिंह राही के तबादले से शांत नहीं हुआ BJP ब्लॉक प्रमुख का गुस्सा, FIR की मांग पर अड़े

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से हुए विवाद के बाद आईएएस रिंकू सिंह राही से मंगलवार को जालौन एसडीएम का चार्ज छीन लिया गया। उनका तबादला उरई के लिए कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर की गई जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कराई थी। लेकिन रिंकू सिंह राही के तबादले के बाद भी ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वह आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए हैं।

जालौन ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन का कहना है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह द्वारा उनके साथ जो अभद्रता की गई थी उस पर जो जिला प्रशासन द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसे वह संतुष्ट है लेकिन उनकी आगे की मुहिम जारी रहेगी। जांच चल रही है जिसके पूरे होने का इंतज़ार है। वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे।

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हुआ क्या था?

बता दें कि शाहजहांपुर में वकीलों के सामने उठक-बैठक लगाने से चर्चा में आए आईएएस रिंकू सिंह का जालौन में बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से विवाद हो गया था। जांच के बीच आईएएस रिंकू सिंह का ब्लॉक प्रमुख को धक्का देते वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के अगले दिन ही जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय ने आईएएस रिंकू सिंह राही से जालौन एसडीएम का चार्ज छीन लिया। उन्हें तत्काल प्रभाव से चार्ज छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। उनके स्थान पर उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी को नया उपजिलाधिकारी जालौन बनाया गया है। रिंकू सिंह राही से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

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लगातार विवादों में रहे हैं रिंकू सिंह राही

आईएएस रिंकू सिंह राही लगातार विवादों में रहे हैं। कभी गोली, कभी उठक-बैठक, कभी इस्तीफा तो कभी नेता से टकराव, वह हर बार कुछ न कुछ विवाद में घिर ही जाते हैं। यूपीपीएससी- 2021 की परीक्षा में 683 वीं रैंक हासिल करने वाले रिंकू सिंह राही आईएएस बनने से पहले मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। बताते हैं कि वहां उन्होंने 83 करोड़ का घोटाला उजागर किया था। इसके चलते उन पर जानलेवा हमला हो गया था। रिंकू सिंह राही को सात गोलियां मारी गई थीं। इस हमले में रिंकू सिंह राही की जान तो बच गई थी लेकिन एक आंख चली गई थी। रिंकू सिंह राही ने मार्च 2026 में आईएएस पद से तकनीकी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अप्रैल 2026 में उन्होंने इसे वापस ले लिया था।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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