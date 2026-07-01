IAS रिंकू सिंह राही के तबादले से शांत नहीं हुआ BJP ब्लॉक प्रमुख का गुस्सा, FIR की मांग पर अड़े

आईएएस रिंकू सिंह राही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख से विवाद के बाद जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद से उनका उरई ट्रांसफर हो गया लेकिन ब्लॉक प्रमुख का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वह आईएएस रिंकू सिंह राही के खिलाफ FIR की मांग पर अड़ गए हैं।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से हुए विवाद के बाद आईएएस रिंकू सिंह राही से मंगलवार को जालौन एसडीएम का चार्ज छीन लिया गया। उनका तबादला उरई के लिए कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर की गई जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कराई थी। लेकिन रिंकू सिंह राही के तबादले के बाद भी ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वह आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए हैं।

जालौन ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन का कहना है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह द्वारा उनके साथ जो अभद्रता की गई थी उस पर जो जिला प्रशासन द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसे वह संतुष्ट है लेकिन उनकी आगे की मुहिम जारी रहेगी। जांच चल रही है जिसके पूरे होने का इंतज़ार है। वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे।

हुआ क्या था? बता दें कि शाहजहांपुर में वकीलों के सामने उठक-बैठक लगाने से चर्चा में आए आईएएस रिंकू सिंह का जालौन में बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से विवाद हो गया था। जांच के बीच आईएएस रिंकू सिंह का ब्लॉक प्रमुख को धक्का देते वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के अगले दिन ही जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय ने आईएएस रिंकू सिंह राही से जालौन एसडीएम का चार्ज छीन लिया। उन्हें तत्काल प्रभाव से चार्ज छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। उनके स्थान पर उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी को नया उपजिलाधिकारी जालौन बनाया गया है। रिंकू सिंह राही से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।