एआई की निगरानी में चलेगी ट्रेन, इस स्टेशन को पूरी तरह हाईटेक होने की तैयारी में रेलवे

संक्षेप: प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों की सुरक्षा और अधिक हाईटेक होने वाली है। स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकलने वाली ट्रेनों की निगरानी अब रेलकर्मी नहीं बल्कि एआई करेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने स्टेशन पर हाईटेक एआई निगरानी प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अब प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों की सुरक्षा और अधिक हाईटेक होने वाली है। स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकलने वाली ट्रेनों की निगरानी अब रेलकर्मी नहीं बल्कि एआई(कृत्रिम बुद्धिमत्ता) करेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने स्टेशन पर हाईटेक एआई निगरानी प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रणाली ट्रेनों के आने-जाने, पहियों, एक्सल आदि की स्थिति को रीयल टाइम में स्कैन करेगा और किसी भी गड़बड़ी या खतरे की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा।

रेलवे ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल को चुना गया है। दोनों स्टेशनों पर एआई आधारित आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे झांसी, आगरा, इटावा, टूंडला जैसे अन्य प्रमुख स्टेशनों को भी इस तकनीक से जोड़ा जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इस परियोजना के लिए लगभग एक करोड़ रुपये का बजट जारी किया है।

अब तक रेलकर्मी ट्रेनों की जांच करते हैं। स्टेशन परिसर के अंदर प्रवेश से पहले ही रेलकर्मी ट्रेनों के पहिए, गरम हो रहे एक्सल, टूटे स्प्रिंग, ढीले बोल्ट आदि की जांच करके रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं। अब यह काम स्वचालित रूप से एआई सिस्टम करेगा। एआई कैमरे प्लेटफार्म पर आने-जाने वाली ट्रेनों के हर हिस्से को स्कैन करेंगे। कोच के नीचे के हिस्से, गरम हो चुके एक्सल, पहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तस्वीरें तुरंत विश्लेषित की जाएंगी। किसी भी असामान्य स्थिति में सिस्टम अपने आप अलर्ट संदेश कंट्रोल रूम को भेज देगा, जिससे दुर्घटनाओं या सुरक्षा में चूक की संभावना कम होगी। आधुनिक कैमरे ठंड, अंधेरा, तेज बारिश और कोहरे में भी काम करेंगे।