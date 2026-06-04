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न्यूक्लियर पॉवर से दौड़ेंगी ट्रेनें, रूस की कंपनी ने 50 मेगावाट प्लांट का दिया प्रस्ताव

Pawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
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आने वाले समय में एईआर की ट्रेनों को परमाणु उर्जा से बिजली मिलेगी। दरअसल, रूस की कंपनी रोसाटॉप की सहयोगी कंपनी फायरवुड ने न्यूक्लियर पॉवर के जरिए बिजली देने का प्रस्ताव दिया है।

न्यूक्लियर पॉवर से दौड़ेंगी ट्रेनें, रूस की कंपनी ने 50 मेगावाट प्लांट का दिया प्रस्ताव

UP News: ट्रेनों को निर्बाध और ग्रीन एनर्जी के सहारे बिजली देने की कवायद शुरू हो गई है। रूस की कंपनी रोसाटॉम की सहयोगी कंपनी फायरवुड ने एनईआर को न्यूक्लियर पॉवर के जरिए बिजली देने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) से बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली मिलती रहेगी। पहले फेज में 50 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर लगाने की बात चल रही है। इसके लग जाने से रोजाना 40 से 50 ट्रेनों को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इसमें बिजली कट या ट्रिप जैसी कोई आशंका नहीं रहेगी।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) से बिना ब्रेक डाउन निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। फायरवुड ने सिविल वर्क के लिए कंपनी ने एलएंडटी के साथ एमओयू किया है। रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले और वर्तमान में रोसाटॉम और फायरवुड के सलाहकार जीएन सिंह राठौर ने बताया कि कोयला और अन्य प्रदूषण वाली वस्तुओं से मुक्त पूरा प्लांट इको फ्रेंडली होगा। न्यूक्लियर एनर्जी ग्रीन एनर्जी की दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। यूरेनियम आधारित संयंत्र पूरी तरह रेडीमेड होगा। इसका प्लांट कंटेनर के बराबर होगा। इस प्लांट से छह से सात साल तक निर्बाध बिजली मिलेगी।

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2000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

कंपनी ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, उसके मुताबिक प्लांट लगने पर 500 लोगों को प्रत्यक्ष और 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

क्या होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की क्षमता 30 से 300 मेगावाट तक होती है। इन्हें कारखाने में घटकों के रूप में बनाया जाता है, उसके बाद साइट पर असेंबल किया जाता है। जिससे रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा कम होता है। यह संयंत्र पूरी तरह पाषाण मक्त होते हैं।

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गीडा में भी न्यूक्लियर प्लांट लगाने का प्रस्ताव

कंपनी ने गीडा में भी पॉवर प्लांट लगाने के लिए काफी पहले प्रस्ताव दिया है। अब कंपनी फायरवुड और इन्वेस्ट यूपी के बीच करार हो जाने के बाद कंपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गीडा सीईओ को भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसपर काम शुरू हो जाएगा।

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लंबी दूरी की 34 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे

उधर, रेलवे लंबी दूरी की 34 ट्रेनों में स्लीपर व एसी के अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यह बोगियों दो जून से अलग-अलग तारीखों में लगनी शुरू हो गई हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्त ने बताया कि 04211/12 एलटीटी-सुलतानपुर एक्सप्रेस में तीन से 11 जून तक, 04225/26 एलटीटी-वाराणसी स्पेशल में चार से 12 जून तक, 12423/24 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में छह से 14 जून तक थर्ड एसी इकोलामी क्लास का एक-एक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।

19409/10 साबरमती एक्सप्रेस में चार से 27 जून तक, 20939/40 साबरमती एक्सप्रेस में दो जून से सात जुलाई तक, 20963/64 साबरमती एक्सप्रेस में चार से 27 जून तक थर्ड एसी व स्लीपर के एक-एक कोच अतिरिक्त लगेंगे। 19421/22 अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में 14 से 30 जून तक थर्ड व सेकेंड एसी के एक-एक कोच लगेंगे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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