Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रेनों में भी विमान जैसा ब्लैक बॉक्स, इंजन में लगेंगे कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर, आज से ट्रायल शुरू

By Pawan Kumar Sharma
पीयूष श्रीवास्तव, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

विमानों जैसा ब्लैक बॉक्स अब ट्रेनों में भी लगेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने रेल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। पहले चरण में आज से एक ट्रेन के इंजन में इसका ट्रायल शुरू होगा। इसके बाद 26 ट्रेनों में इसका प्रयोग किया जाएगा।

ट्रेनों में भी विमान जैसा ब्लैक बॉक्स, इंजन में लगेंगे कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर, आज से ट्रायल शुरू

Train News: विमानों जैसा ब्लैक बॉक्स अब ट्रेनों में भी लगेगा। उत्तर मध्य रेलवे यानी एनईआर ने रेल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ब्लैक बॉक्स जैसी आधुनिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। पहले चरण में बुधवार से एक ट्रेन के लोको (इंजन) में इस प्रणाली का ट्रायल शुरू होगा। इसके बाद 26 ट्रेनों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत सभी लोको में छह हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर लगाए गए हैं।

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर लोको के आगे और पीछे एक-एक कैमरा तथा चालक केबिन के भीतर चार कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा वॉयस रिकॉर्डर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की बातचीत भी रिकॉर्ड करेगा। बाहरी कैमरे रेलवे ट्रैक और सामने की गतिविधियों की निगरानी करेंगे, जबकि केबिन के कैमरे चालक दल की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, किसी दुर्घटना या असामान्य घटना की स्थिति में इन रिकॉर्डिंग के आधार पर कारणों की सटीक जांच की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें:ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाएगी GRP, 10 पुलिसकर्मियों की टीम रोजाना 2 घंटे करेगी सफर

यह प्रणाली विमान के ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर काम करेगी और जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस बार विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करते हुए सुरक्षित स्वदेशी प्रणाली का उपयोग किया गया है। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 26 ट्रेनों में इस नई तकनीक का परीक्षण शुरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ट्रेन देखते ही क्यों खो देता था आपा? पथराव करने वाले तालिब ने बताई वजह

पाकिस्तान कनेक्शन के बाद बदले कैमरे

कुछ माह पहले गाजियाबाद में एक स्लीपर मॉड्यूल के खुलासे के बाद सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास गुप्त कैमरे बरामद किए गए थे। जांच में रेलवे ट्रैक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डेटा फीड पाकिस्तान तक पहुंचने की आशंका सामने आने के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद नई प्रणाली में विदेशी, विशेषकर चीनी उपकरणों के स्थान पर अधिक सुरक्षित स्वदेशी तकनीक वाले कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिनका एक्सेस केवल रेलवे के अधिकृत सिस्टम तक ही सीमित रहेगा।

ये भी पढ़ें:लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए रोक दी ट्रेन! यात्री करते रहे इंतजार- VIDEO

ट्रेनों के पहिये जाम होने से पहले ही बज उठेगा अलार्म

इससे पहले कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज ने मालगाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। सफल होने पर इसे मेंटीनेंस के लिए आने वाले सभी लोको इंजन में लगाया जाएगा। दरअसल, चक्कों में खराबी या जाम होने से पहले ही लोको पायलट के केबिन में अलार्म बज जाएगा। जिससे समय रहते समस्या दूर की जा सकेगी।

लेक्ट्रिक लोको शेड के इंजीनियरों के मुताबिक इस आधुनिक वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम को बियरिंग की नामी कंपनी एसकेएफ से लिया है। एसकेएफ से साफ्टवेयर लेने के बाद उस पर इलेक्ट्रिक लोको शेड ने काम किया। अब इस सिस्टम को प्रयोग के तौर पर मालगाड़ी के इंजन में लगा दिया गया है। अपेक्षित परिणाम मिलने पर इसे चरणबद्ध तरीके से पहले वीवीआईपी, फिर वीआईपी और बाद में अन्य ट्रेनों के इंजनों में लगेगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।