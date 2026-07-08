ट्रेनों में भी विमान जैसा ब्लैक बॉक्स, इंजन में लगेंगे कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर, आज से ट्रायल शुरू

विमानों जैसा ब्लैक बॉक्स अब ट्रेनों में भी लगेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने रेल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। पहले चरण में आज से एक ट्रेन के इंजन में इसका ट्रायल शुरू होगा। इसके बाद 26 ट्रेनों में इसका प्रयोग किया जाएगा।

Train News: विमानों जैसा ब्लैक बॉक्स अब ट्रेनों में भी लगेगा। उत्तर मध्य रेलवे यानी एनईआर ने रेल सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ब्लैक बॉक्स जैसी आधुनिक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। पहले चरण में बुधवार से एक ट्रेन के लोको (इंजन) में इस प्रणाली का ट्रायल शुरू होगा। इसके बाद 26 ट्रेनों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत सभी लोको में छह हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर लगाए गए हैं।

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर लोको के आगे और पीछे एक-एक कैमरा तथा चालक केबिन के भीतर चार कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा वॉयस रिकॉर्डर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की बातचीत भी रिकॉर्ड करेगा। बाहरी कैमरे रेलवे ट्रैक और सामने की गतिविधियों की निगरानी करेंगे, जबकि केबिन के कैमरे चालक दल की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, किसी दुर्घटना या असामान्य घटना की स्थिति में इन रिकॉर्डिंग के आधार पर कारणों की सटीक जांच की जा सकेगी।

यह प्रणाली विमान के ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर काम करेगी और जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस बार विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करते हुए सुरक्षित स्वदेशी प्रणाली का उपयोग किया गया है। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 26 ट्रेनों में इस नई तकनीक का परीक्षण शुरू किया जाएगा।

पाकिस्तान कनेक्शन के बाद बदले कैमरे कुछ माह पहले गाजियाबाद में एक स्लीपर मॉड्यूल के खुलासे के बाद सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास गुप्त कैमरे बरामद किए गए थे। जांच में रेलवे ट्रैक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डेटा फीड पाकिस्तान तक पहुंचने की आशंका सामने आने के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद नई प्रणाली में विदेशी, विशेषकर चीनी उपकरणों के स्थान पर अधिक सुरक्षित स्वदेशी तकनीक वाले कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिनका एक्सेस केवल रेलवे के अधिकृत सिस्टम तक ही सीमित रहेगा।

ट्रेनों के पहिये जाम होने से पहले ही बज उठेगा अलार्म इससे पहले कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज ने मालगाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। सफल होने पर इसे मेंटीनेंस के लिए आने वाले सभी लोको इंजन में लगाया जाएगा। दरअसल, चक्कों में खराबी या जाम होने से पहले ही लोको पायलट के केबिन में अलार्म बज जाएगा। जिससे समय रहते समस्या दूर की जा सकेगी।