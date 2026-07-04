बरेली जंक्शन से एक महीने तक कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, देखें डेटवाइज लिस्ट

मुरादाबाद-लखनऊ रेल मार्ग पर रेल संचालन को रफ्तार देने को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, सिग्नल आदि रेल विभागों द्वारा नई लाइनें और सिस्टम अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। इसी तरह से बरेली यार्ड में पुरानी वाशिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। पांच जुलाई से तीन अगस्त तक काम चलेगा।

Railway News : उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन पर पुरानी वाशिंग लाइन पर मरम्मत का काम किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने पांच जुलाई से तीन अगस्त तक का ब्लॉक दिया है। जिससे बरेली से चलने वाली इंदौर एक्सप्रेस, बरेली-दिल्ली पैसेंजर और लोकमान्य तिलक मुंबई टर्मिनल एक्सप्रेस एक महीने तक कैंसिल रहेगी। रेल मंडल कार्यालय ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है।

रेल अधिकारियों का कहना है, मुरादाबाद-लखनऊ रेल मार्ग पर रेल संचालन को रफ्तार देने को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, सिग्नल आदि रेल विभागों द्वारा नई लाइनें और सिस्टम अपग्रेडेशन कार्य किये जा रहे हैं। इसी तरह से बरेली यार्ड में पुरानी वाशिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। जो लाइन नंबर 36 और 37 है, उसे अपग्रेड करना है। पिट लाइन आदि नई बनाई जाएगी। जिसकी वजह बरेली से चलने वाली दादर, इंदौर एक्सप्रेस और बरेली-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेगी। स्टेशन अधीक्षक भानु प्रताप ने बताया कि रेलवे बोर्ड से जंक्शन की पुरानी वाशिंग लाइन मरम्मत कार्य को स्वीकृति मिल गई है। पांच जुलाई से तीन अगस्त तक काम चलेगा।

ब्लॉक के चलते सात-सात घंटा ट्रेनें पहुंचीं लेट लखनऊ, गोरखपुर, समस्तीपुर, गोंडा आदि जगह चल रहे ब्लॉक के चलते शुक्रवार को अप-डाउन की कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। निर्धारित समय से सात-सात घंटे देरी से आईं। इससे यात्री पूरे दिन परेशान हुए। स्पेशल ही नहीं नियमित ट्रेनों ने भी इंतजार कराया। यात्रियों ने ट्रेनों के लेट होने की ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। रेल अधिकारियों ने बताया, करीब दो महीने से हर सेक्शन में ट्रैक अपग्रेडिंग के काम हो रहे हैं। इसकी वजह से हर सेक्शन में ब्लॉक है।

ट्रेनें कब कब रहेंगी निरस्त -(14314) बरेली-लोकमान्य तिलक मुंबई टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस

- 11, 18, 25, 25 जुलाई और एक अगस्त को निरस्त रहेगी।

-14313 लोकमान्य-बरेली एक्सप्रेस

- 13, 20, 27 जुलाई और आठ अगस्त को निरस्त रहेगी।

- 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस

- 15,22,20 जुलाई को निरस्त रहेगी

-14319 इंदौर-बरेली एक्सप्रेस

-16,23,30 जुलाई को निरस्त रहेगी।

-54075-54076 बरेली-दिल्ली-बरेली पैसेंजर