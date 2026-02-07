यूपी में 55 जिलों के चिह्नित 245 थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग शुरू, क्या बोले डीजीपी?
यूपी में 55 जिलों के चिह्नित 245 थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। प्रभारियों को यातायात निदेशालय ने दूसरे चरण की ट्रेनिंग देना शनिवार से शुरू कर दिया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस कार्यशाला को संबोधित भी किया।
यूपी के 55 जिलों में सबसे अधिक सड़क हादसों वाले 245 थाना क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। यहां हादसों को रोकने के लिए इन थाना क्षेत्रों के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी व क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारियों को यातायात निदेशालय ने दूसरे चरण की ट्रेनिंग देना शनिवार से शुरू कर दिया। अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में इंस्टीटयूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, फरीदाबाद के सहयोग से यह ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले 20 जिलों में चिन्हित किए गए 242 थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
दो महीने में 30 से 58 प्रतिशत हादसे कम हुए
डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस दो दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि पहले चरण में अलीगढ़-बुलंदशहर, कानपुर-हमीरपुर और लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर चलाए गए प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। बीते दो महीनों में 20 जिलों के अंदर सड़क हादसों में 30 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक कमी आई है।
बीएनएस को मोटर वेहिकल एक्ट से जोड़कर मजबूत केस की जरूरत
इंस्टीटयूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा ने कहा कि सड़क हादसों की जांच में पुलिस और परिवहन विभाग के बीच बेहरत समन्वय होना चाहिए। ऐसे मामलों में जांच वैज्ञानिक, तथ्य आधारित और तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। सिर्फ तेज रफ्तार, लापरवाही जैसे शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर मजबूत कानूनी केस बनाने की जरूरत है। यातायात निदेशालय के एडीजी ए. सतीश गणेश ने सड़क हादसों पर रोक के लिए जागरुकता से जुड़ी कई बातें साझा की।
