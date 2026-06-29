यूपी में अचानक हाइवे पर गिरा ट्रेनी एयरक्राफ्ट, उड़ान के दौरान तारों में उलझा; महिला पायलट घायल

कासगंज में अचानक एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हवा में संतुलन गड़बड़ाने के बाद देखते ही देखते यह विमान नीचे गिर गया। हादसे में विमान उड़ा रहीं महिला पायलट घायल हो गई हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट अचानक हाइवे पर गिर गया है। शाम करीब चार बजे के आसपास यह हादसा हुआ। विमान, महिला पायलट कायनात उड़ा रही थीं। करीब आधे घंटे से उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। घायलावस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में फिलहाल किसी और के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है उड़ान के दौरान अचानक विमान का संतुलन बिगड़ा। बिजली के तारों में उलझकर अचानक विमान हाइवे पर गिर गया। लोगों ने यह देखा तो भाग कर मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला पायलट को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है।

घटना के बारे में कासगंज से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम करीब चार बजे यह हादसा हुआ। पुलिस लाइन के पीछे निर्माणाधीन हाईवे पर अलीगढ़ स्थित चेतक एविएशन का एक प्रशिक्षु (ट्रेनी) विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण उड़ान के दौरान विमान का अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वह बिजली के तारों में उलझ गया और हाईवे पर जा गिरा। हादसे में विमान उड़ा रही महिला प्रशिक्षु पायलट घायल हो गईं। वह अकेले ही विमान को उड़ा रही थीं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव का काम शुरू किया। उन्होंने घायल पायलट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीमों ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विमान हादसे के बाद तकनीकी जांच कराई जा रही है।

अचानक विमान गिरता देख डर गए लोग हाइवे पर सोमवार शाम लोगों ने यूं अचानक एक विमान को गिरते देखा तो वे बुरी तरह डर गए। लोगों का कहना है कि साफ दिख रहा था कि विमान का संतुलन बिगड़ गया है। वो डगमगाते हुए नीचे की ओर आ रहा था। फिर अचानक से विमान बिजली के तारों में उलझ गया। थोड़ी ही देर में विमान नीचे हाइवे पर आ गिरा। विमान को गिरा देख लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल महिला पायलट को देखा। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने महिला पायलट को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। विमान क्यों और किन हालात में गिरा इसको लेकर जांच शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी गनीमत रही कि विमान की चपेट में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आया।