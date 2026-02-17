Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

ड्राइवर भूल भी जाए तो ट्रेन खुद बजाएगी सीटी, भारतीय रेलवे के सुरक्षा सिस्टम कवच से रुकेंगे हादसे

Feb 17, 2026 06:58 am ISTPawan Kumar Sharma राम महेश मिश्र, कानपुर
share Share
Follow Us on

अब क्रासिंग पार करते समय यदि ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजाना भूल गया तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि ‘कवच’ के माध्यम से इंजन रेल क्रासिंग के 600 से 850 मीटर पहले ही सीटी बजाकर सभी को सावधान कर देगा। जिससे हादसे रुकेंगे।

ड्राइवर भूल भी जाए तो ट्रेन खुद बजाएगी सीटी, भारतीय रेलवे के सुरक्षा सिस्टम कवच से रुकेंगे हादसे

अब क्रासिंग पार करते समय यदि ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजाना भूल गया तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आरडीएसओ द्वारा विकसित ‘कवच’ के माध्यम से इंजन रेल क्रासिंग के 600 से 850 मीटर पहले ही सीटी बजाकर सभी को सावधान कर देगा और किसी भी हादसे की संभावना समाप्त हो जाएगी। कवच का ट्रायल चल रहा है और यह 18 फरवरी तक पूरा होगा।

दिल्ली, हावड़ा और लखनऊ रेलमार्गों पर स्थित समपार रेल क्रासिंगों पर निकलने के पहले किसी कारणवश चालक-सह चालक संकेतक मिलने के बाद भी सीटी बजाना भूल जाता है तो अब हादसा नहीं होगा। समपार रेल क्रासिंग आने के 600 से 850 मीटर पहले जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी, वैसे ही इंजन में लगे स्वचालित सिस्टम के जरिए सीटी बजने लगेगी। क्रासिंग पार होने के बाद चालक को ध्यान आया तो बंद कर देगा या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम से सीटी बजना अपने आप बंद हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से प्रयागराज अब सिर्फ 3 घंटे दूर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार

कानपुर से दिल्ली के बीच कवच के तहत इसका ट्रायल 18 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। यह ट्रायल 160 किमी की गति से किया जा रहा है। एनसीआर के अधीन कानपुर सेंट्रल के कवच से जुड़े अफसरों ने बताया कि 160 किमी की गति से कवच का पहले चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में सोमवार से बुधवार तक टूंडला से दादरी के बीच हो रहा है। इस आधुनिक व्यवस्था से ट्रेनों का संचालन तो सुरक्षित होगा ही, साथ ही ट्रेनों की गति भी 160 किमी प्रति घंटा बढ़ जाएगी। अभी ट्रेनों की गति अधिकतम 130 किमी प्रति घंटा ही है।

इंजनों में डिवाइस लगनी शुरू

सोमवार से बुधवार तक कानपुर-दिल्ली रूट पर डब्ल्यूएपी-5 और डब्ल्यूएपी-7 इंजनों और कोच लगाकर ट्रायल किया गया है। इसके बाद यह सिस्टम जोन के सभी यात्री इलेक्ट्रिक इंजनों में डिवाइस लगाई जाएगी। यह काम भी जल्द होगा। कई इंजनों में इसे लगाया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:आगरा से उदयपुर जाने वाली वंदेभारत आज से बंद, क्या वाकई कम यात्री होना है वजह?

कवच पूरी तरह से स्वदेशी

रेलवे में कवच पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) ने विकसित किया है। एक तरह से यह बाहरी खतरों से रोकने जैसे कि ट्रेनें टकराने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसे मूल रूप से सिग्नल ओवरशूट होने पर या फिर चालक की मानवीय भूल से रेड सिग्नल पार करने जैसी घटनाओं को खत्म करने के लिए विकसित किया गया है। इस आधुनिक सुरक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए ट्रायल शुरू किया गया है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक, 7 पुलिसकर्मी दोषी; जल्द होगी कार्रवाई

इसे लेकर सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि एनसीआर में कवच के जरिए पूरी तरह से संचालन सुरक्षायुक्त होगा। समपार रेल क्रासिंगों पर मानवीय चूक से यदि ट्रेन की सीटी नहीं बजती है लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम से सीटी बजेगी तो किसी तरह का कोई हादसा नहीं होगा। घने कोहरे में भी कवच से सुरक्षित ट्रेन संचालन होगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;