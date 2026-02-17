ड्राइवर भूल भी जाए तो ट्रेन खुद बजाएगी सीटी, भारतीय रेलवे के सुरक्षा सिस्टम कवच से रुकेंगे हादसे

अब क्रासिंग पार करते समय यदि ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजाना भूल गया तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि ‘कवच’ के माध्यम से इंजन रेल क्रासिंग के 600 से 850 मीटर पहले ही सीटी बजाकर सभी को सावधान कर देगा। जिससे हादसे रुकेंगे।

अब क्रासिंग पार करते समय यदि ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजाना भूल गया तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आरडीएसओ द्वारा विकसित ‘कवच’ के माध्यम से इंजन रेल क्रासिंग के 600 से 850 मीटर पहले ही सीटी बजाकर सभी को सावधान कर देगा और किसी भी हादसे की संभावना समाप्त हो जाएगी। कवच का ट्रायल चल रहा है और यह 18 फरवरी तक पूरा होगा।

दिल्ली, हावड़ा और लखनऊ रेलमार्गों पर स्थित समपार रेल क्रासिंगों पर निकलने के पहले किसी कारणवश चालक-सह चालक संकेतक मिलने के बाद भी सीटी बजाना भूल जाता है तो अब हादसा नहीं होगा। समपार रेल क्रासिंग आने के 600 से 850 मीटर पहले जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी, वैसे ही इंजन में लगे स्वचालित सिस्टम के जरिए सीटी बजने लगेगी। क्रासिंग पार होने के बाद चालक को ध्यान आया तो बंद कर देगा या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम से सीटी बजना अपने आप बंद हो जाएगी।

कानपुर से दिल्ली के बीच कवच के तहत इसका ट्रायल 18 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। यह ट्रायल 160 किमी की गति से किया जा रहा है। एनसीआर के अधीन कानपुर सेंट्रल के कवच से जुड़े अफसरों ने बताया कि 160 किमी की गति से कवच का पहले चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में सोमवार से बुधवार तक टूंडला से दादरी के बीच हो रहा है। इस आधुनिक व्यवस्था से ट्रेनों का संचालन तो सुरक्षित होगा ही, साथ ही ट्रेनों की गति भी 160 किमी प्रति घंटा बढ़ जाएगी। अभी ट्रेनों की गति अधिकतम 130 किमी प्रति घंटा ही है।

इंजनों में डिवाइस लगनी शुरू सोमवार से बुधवार तक कानपुर-दिल्ली रूट पर डब्ल्यूएपी-5 और डब्ल्यूएपी-7 इंजनों और कोच लगाकर ट्रायल किया गया है। इसके बाद यह सिस्टम जोन के सभी यात्री इलेक्ट्रिक इंजनों में डिवाइस लगाई जाएगी। यह काम भी जल्द होगा। कई इंजनों में इसे लगाया जा चुका है।

कवच पूरी तरह से स्वदेशी रेलवे में कवच पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) ने विकसित किया है। एक तरह से यह बाहरी खतरों से रोकने जैसे कि ट्रेनें टकराने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसे मूल रूप से सिग्नल ओवरशूट होने पर या फिर चालक की मानवीय भूल से रेड सिग्नल पार करने जैसी घटनाओं को खत्म करने के लिए विकसित किया गया है। इस आधुनिक सुरक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए ट्रायल शुरू किया गया है।