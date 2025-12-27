लखनऊ, गोरखपुर समेत देश के 48 शहरों में दोगुनी होगी रेल क्षमता; अगले 5 साल में होगा ये बड़ा काम

संक्षेप: मंत्रालय के अनुसार, बड़े टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने के साथ ही आसपास के स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा, ताकि मुख्य टर्मिनल पर भीड़ और रेल संचालन का संतुलन बनाया जा सके। जैसे, पुणे शहर में रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पुणे स्टेशन के अलावा इससे जुड़े हडपसर, आलंदी और खड़की स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे।

रेल मंत्रालय अगले पांच साल में गोरखपुर, लखनऊ समेत देश के 48 बड़े शहरों में रेल क्षमता दोगुना करने पर काम कर रहा है। यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, रेलयात्रियों की बढ़ती संख्या के लिहाज से इन शहरों में 2030 तक क्षमताएं बढ़ानी आवश्यक हैं। इन शहरों से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी करना जरूरी हो गया है। इसके लिए मंत्रालय ने इन्हें पांच साल बाद की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

मंत्रालय के अनुसार, बड़े टर्मिनल की क्षमता वृद्धि में आसपास के स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा, ताकि मुख्य टर्मिनल पर भीड़ और रेल संचालन का संतुलन बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, पुणे शहर में रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पुणे स्टेशन के अलावा इससे जुड़े हडपसर, आलंदी और खड़की स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव योजना निदेशालय को सौंपा जाएगा।

तीन श्रेणियों में पूरे किए जाएंगे काम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। कार्यों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। ये श्रेणियां तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक होंगी। जिन कार्यों से तुरंत लाभ होना है, वे तत्काल किए जाएंगे। अल्पकालिक श्रेणी में एक से तीन साल की अवधि में काम होंगे। वहीं दीर्घकालिक श्रेणी में पांच साल तक काम किए जाएंगे। इस तरह पांच साल में क्षमता में क्रमिक बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिले।