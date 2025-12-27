Hindustan Hindi News
लखनऊ, गोरखपुर समेत देश के 48 शहरों में दोगुनी होगी रेल क्षमता; अगले 5 साल में होगा ये बड़ा काम

संक्षेप:

Dec 27, 2025 06:35 pm ISTAjay Singh हिटी, नई दिल्ली/गोरखपुर
रेल मंत्रालय अगले पांच साल में गोरखपुर, लखनऊ समेत देश के 48 बड़े शहरों में रेल क्षमता दोगुना करने पर काम कर रहा है। यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, रेलयात्रियों की बढ़ती संख्या के लिहाज से इन शहरों में 2030 तक क्षमताएं बढ़ानी आवश्यक हैं। इन शहरों से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी करना जरूरी हो गया है। इसके लिए मंत्रालय ने इन्हें पांच साल बाद की जरूरतों के हिसाब से विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

मंत्रालय के अनुसार, बड़े टर्मिनल की क्षमता वृद्धि में आसपास के स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा, ताकि मुख्य टर्मिनल पर भीड़ और रेल संचालन का संतुलन बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, पुणे शहर में रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पुणे स्टेशन के अलावा इससे जुड़े हडपसर, आलंदी और खड़की स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव योजना निदेशालय को सौंपा जाएगा।

तीन श्रेणियों में पूरे किए जाएंगे काम

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। कार्यों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। ये श्रेणियां तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक होंगी। जिन कार्यों से तुरंत लाभ होना है, वे तत्काल किए जाएंगे। अल्पकालिक श्रेणी में एक से तीन साल की अवधि में काम होंगे। वहीं दीर्घकालिक श्रेणी में पांच साल तक काम किए जाएंगे। इस तरह पांच साल में क्षमता में क्रमिक बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिले।

ये काम किए जाएंगे

मौजूदा टर्मिनल के साथ अतिरिक्त प्लेटफार्मों का विस्तार,नई स्टेबलिंग लाइनें, पिट लाइनें और शंटिंग सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। नए टर्मिनल का निर्माण, ताकि मुख्य स्टेशनों से भीड़ कम हो। बेहतर रखरखाव के लिए मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण और रेल ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड होंगे।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
