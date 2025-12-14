VIDEO: सब्जी खरीदने के लिए क्रासिंग पर रोक दी ट्रेन, रेलवे नियमों की उड़ी धज्जियां
सीतापुर में रेलवे नियमों की अनदेखी और आम लोगों की परेशानी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें तौर पर सब्जी खरीदने के लिए रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की टॉवर वैगन रोक दिया गया।
यूपी के सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के पास सब्ज़ी खरीदने के लिए कथित तौर पर ट्रेन की टॉवर वैगन को रोक दिया गया। इसके चलते रेलवे बैरियर काफी देर तक बंद रहा, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल वीडियो जिले के खैराबाद क्षेत्र के टप्पा खजुरिया का बताया जा रहा है। वीडियो में रेलवे क्रॉसिंग बंद दिखाई दे रही है और इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में काली पॉलीथिन लेकर ट्रेन में चढ़ता नजर आता है। रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने के कारण सड़क के दोनों ओर यातायात ठप हो गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इसी दौरान किसी राहगीर ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आसपास खड़े लोग आपस में बातचीत करते हुए आरोप लगाते सुनाई दे रहे हैं कि सिर्फ सब्ज़ी खरीदने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया गया, जो रेलवे नियमों की अनदेखी है। लोग वीडियो में रेल विभाग को टैग कर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं, इस मामले में रेलवे विभाग के किसी भी अधिकारी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही वीडियो की पुष्टि की गई है। फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
कोच अटेंडेंट से यात्रियों का विवाद, मचा हड़कंप
उधर, उरई में पुष्पक एक्सप्रेस में कोच अटेंडेट से यात्रियों काविवाद हो गया। बात कहासुनी के साथ मारपीट तक पहुंच गई। इससे वहां पर हड़कंप मच गया। कंट्रोल की सूचना पर जीआरपी ने मौके से पहुंचकर कोच में झगड़ा कर रहे यात्रियों को उतारकर कार्रवाई की है। बताया गया है कि इनमें कई के पास टिकट नहीं थे और एसी कोच में यात्रा कर रहे थे। जीआरपी एसओ नागेंद्र सरोज का कहना है कि केवल कहासुनी हुई थी।