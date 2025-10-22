मथुरा-दिल्ली के बीच 24 घंटे बाद भी रेल संचालन पूरी तरह शुरू नहीं, अप लाइन पर काम जारी
संक्षेप: मथुरा-दिल्ली के बीच 24 घंटे बाद भी रेल संचालन पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है। अप लाइन पर अब भी काम जारी है। मंगलवार की शाम यहां कोयला लदी मालगाड़ी के 13 डिब्बे पलट गए थे। घटना के दो घंटे बाद चौथी लाइन और 14 घंटे बाद तीसरी रेल लाइन शुरू हुई थी। डाउन ट्रैक मंगलवार की शाम पौने पांच बजे खोला गया।
मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद मथुरा-दिल्ली के बीच ठप हुआ रेल संचालन 24 घंटे बाद भी पूरी तरह सुचारू नहीं हो सका है। हादसे के दो घंटे बाद ही चौथी लाइन शुरू कर दी गई थी, जबकि सुबह करीब 10 बजे तीसरी लाइन और शाम करीब 4.45 बजे डाउन लाइन भी शुरू कर दी गई। हालांकि अभी अप लाइन पर गाड़ी के डिब्बे हटाने का काम जारी है। जीएम रेलवे, डीआरएम और वरिष्ठ अधिकारी अपनी निगरानी में ट्रैक सही करवा रहे हैं।
बता दें कि मंगलवार कोयले से लदी मालगाड़ी (पीएमआरबी) पंजाब की ओर जा रही थी। रात 8.03 बजे वृंदावन रोड आझई के बीच उसके 13 डिब्बे बेपटरी हो गए थे। इस हादसे में चारों ट्रैक (अप-डाउन, तीसरे और चौथे ट्रैक) पर संचालन ठप हो गया। ओएचई, लाइन और खंभे टूट गए थे। हादसे के दो घंटे बाद ही रात 10.05 बजे चौथी लाइन को शुरू कर दिया गया था। वहीं दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को टूंडला होकर आगरा पहुंचाया जा रहा था। बुधवार की सुबह 9.56 बजे तीसरी लाइन को खोल दिया गया।
इसके बाद सबसे पहले दिल्ली की ओर से आने वाली कांगो एक्सप्रेस को निकाला गया। फिलहाल चौथी लाइन पर ही डाउन ट्रैक पर जाने वाली ट्रेनों (दिल्ली से मथुरा की ओर आने वाली ट्रेनों) को चलाया जा रहा है। वहीं शाम 4.45 बजे डाउन ट्रैक को भी खोल दिया गया। इस लाइन से पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निकाली गई। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव के अनुसार अब सिर्फ अप ट्रैक सुचारू करने का का चल रहा है। देर रात तक उसे भी खोल दिया जाएगा।
घटना स्थल पर मौजूद डीआरएम गगन गोयल ने बताया कि उनकी प्राथमिकता सबसे पहले अप और डाउन रूट पर रेल यातायात को बहाल करना है। तीसरी और चौथी लाइन से ट्रेनों का संचालन शुरू करा दिया गया है। इस दौरान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल आगरा आदि मौजूद रहे।
पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव के अनुसार तीसरी और चौथी लाइन पर रेल यातायात बहाल कर दिया गया है। डाउन रूट का ट्रैक भी शाम को ठीक कर दिया गया। देर रात तक अप रूट पर रेल यातायात को भी बहाल कर दिया जाएगा।
हजारों यात्री जगह-जगह फंसे
इस हादसे के कारण ट्रेनों में सवार यात्री घंटों फंसे रहे। झांसी से लेकर दिल्ली तक दर्जनों ट्रेन या तो फंसी हुई हैं या घंटों लेट हो गई हैं। हादसे के चलते हजारों यात्री भी परेशान हो रहे हैं। वहीं ट्रेनों के आने में देरी से भी यात्री स्टेशनों पर रात गुजारते रहे। वहीं ट्रेनों की पैंट्री में खाना खत्म हो गया और यात्री भूख-प्यास से बेहाल रहे। मेवाड़ एक्सप्रेस में पानी ही खत्म हो गया। छाता, फरह, जंक्शन व भूतेश्वर पर रातभर ट्रेन खड़ी रहीं। रात में ही शताब्दी, मेवाड़ एक्सप्रेस, पंजाब मेल सहित कई ट्रेनों को रोक दिया गया।
झांसी की ओर से आने वाली रानी कमलापति वंदेभारत और खजुराहो वंदेभारत आठ-आठ घंटे लेट हो गईं। इसके अलावा दो दर्जन से अधिक ट्रेनों को रेलवे ने देर रात डायवर्ट करके निकालने की कोशिश की, परंतु इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। जिन ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, उनमें सवार मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी उतरने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई।
रात में निरस्त कीं, सुबह वही ट्रेन चला दी
हादसे के बाद रेलवे ने दो वंदेभारत, गतिमान सहित एक दर्जन से अधिक ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा कर दी थी। दो दर्जन से अधिक ट्रेनों को डायवर्ट करके चलाने का ऐलान किया था। सुबह तीसरी लाइन चालू होने के बाद रेलवे ने वंदेभारत, गतिमान जैसी निरस्त की गई ट्रेनों को शुरू करने की हरी झंडी दे दी। रेलवे के इस निर्णय से हजारों यात्रियों में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। इससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।
पिछले वर्ष भी हुआ था हादसा
मथुरा-पलवल सेक्शन में बीते वर्ष 18 सितंबर को भी कोयले से भरी मालगाड़ी के 27 वैगन पटरी से उतर गए थे। तब भी अप और डाउन ट्रैक को चालू करने में करीब 50 घंटे लग गए थे। मंगलवार रात को हुआ हादसा भी पुराने हादसे की जगह के नजदीक ही है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि पलवल-मथुरा ट्रैक देश का सबसे तेज ट्रैक है। इस ट्रैक पर 180 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ट्रायल होते हैं। कवच प्रणाली भी लगी है। इसके बावजूद एक साल से थोड़ा अधिक के अंतराल पर दो हादसे आगरा रेल मंडल की संरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें