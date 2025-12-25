Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstrain ran over a herd of animals in dense fog leaving tracks stained with the blood of 10 animals
पशुओं के झुंड को रौंदते गुजर गई ट्रेन, 10 बेजुबानों के खून से सनी पटरियां

पशुओं के झुंड को रौंदते गुजर गई ट्रेन, 10 बेजुबानों के खून से सनी पटरियां

संक्षेप:

पशुओं का झुंड एक साथ रेल ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान गोरखपुर की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन पशुओं से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पशु दूर तक घिसटते चले गए। 10 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत रही कि ट्रेन हादसे के बाद भी पटरी से नहीं उतरी और एक बड़ा हादसा संयोग से टल गया।

Dec 25, 2025 11:01 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
share Share
Follow Us on

यूपी के महराजगंज में नौतनवा-गोरखपुर रेल रूट पर लोक विद्यापीठ नगर स्टेशन के पहले पुल पर पैसेंजर ट्रेन बुधवार की रात ट्रैक पर पशुओं के झुंड से टकरा गई। कोहरे के कारण ट्रैक पर 13 पशु आ गए थे और न दिखने के कारण ट्रेन तेज गति से टकरा गई। पुल संख्या आठ अंडर पास के पास रेल ट्रैक पार कर रहे पशुओं में से 10 की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि करीब एक किलोमीटर तक पशु घिसटते चले गए थे। बेजुबानों के खून से पटरियां सन गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना की जानकारी होने के बाद गुरुवार को मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि पशुओं का झुंड एक साथ रेल ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान गोरखपुर की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन पशुओं से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पशु दूर तक घिसटते चले गए और दस की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत रही कि ट्रेन हादसे के बाद भी पटरी से नहीं उतरी और एक बड़ा हादसा संयोग से टल गया।

ये भी पढ़ें:शक में पति ने पत्नी की हत्या कर घर के पीछे दफनाया, 4 दिन बाद खुला गड्ढे का राज

हादसे के बाद देर तक रुकी रही ट्रेन

इस दुर्घटना के बाद ट्रेन काफी देर तक वहीं रुकी रही। जब रेलवे ट्रैक साफ हुआ तब जाकर ट्रेन आनंदनगर स्टेशन पहुंची। इस बीच ट्रेन में सवार यात्री काफी घबड़ाए हुए थे।

पहुंचे अफसर, तीन पशुओं को गौशाला भेजा गया

घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को होने के बाद गुरुवार को मौके पर एसडीएम फरेंदा शैलेन्द्र गौतम, सीओ फरेंउा बसंत सिंह, तहसीलदार फरेंदा वशिष्ठ वर्मा, जिला पशु चिकित्साधिकारी डॉ. हौंसला प्रसाद, पशु चिकित्साधिकारी फरेंदा दीनदयाल व फरेन्दा थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों की टीम ने तीन बचे घायल पशुओं का इलाज कराकर उन्हें मधुकरपुर महेवा गौशाला भिजवा दिया। वहीं, मृत पशुओं का वहीं पोस्टमार्टम कराकर दफन करा दिया गया। पशुचिकित्साधिकारी डॉ. दीनदयाल ने बताया कि मरने वाले पशुओं में एक नीलगाय, चार सांड तथा पांच गायें शामिल थीं। इनमें एक गाय गर्भवती थी। इन पशुओं का पोस्टमार्टम कराने के बाद जंगल में दफन करा दिया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में हादसा, ट्रेन की चपेट में आए बाइक से पटरी पार कर रहे 5 लोग; दर्दनाक मौत

क्या बोले अधिकारी

फरेंदा के एसडीएम शैलेंद्र गौतम ने बताया कि अधिक कोहरे और जंगल से पशुओं का झुंड ट्रैक पर आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। जिस समय ट्रेन आई, उसी समय पशुओं का झुंड रेल ट्रैक पर पहुंच गया। इसी वजह से यह दुर्घटना घट गई, जो काफी दुखद है। घायल पशुओं का इलाज कर गौशाला भिजवा दिया गया है, वहीं मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें जंगल में दफन करा दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |