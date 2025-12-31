Hindustan Hindi News
रील के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर लेटा, ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन; खतरनाक स्टंट पर गिरफ्तार

संक्षेप:

युवक ने यह स्टंट किसी फिल्म से प्रेरित होकर किया था। वह मजदूरी करता है। पुलिस ने बताया कि अजय राजभर को रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे भविष्य में ऐसे स्टंट न करने के लिए 6 महीने के लिए पाबंद भी किया गया है।

Dec 31, 2025 12:54 am ISTAjay Singh संवाददाता, मऊ/अमेठी
यूपी के मऊ जिले की शहर कोतवाली पुलिस टीम ने सोमवार को रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले आरोपी युवक द्वारा रेलवे ट्रैक के नीचे लेटकर रील बनाने का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक अजय राजभर ने पहले ट्रेन की पटरियों के बीच लेटकर अपनी जान जोखिम में डाली। इसके बाद, तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। यह पूरा घटनाक्रम उसके फोन में रिकॉर्ड किया गया था। बताया गया कि युवक ने यह स्टंट किसी फिल्म से प्रेरित होकर किया था।

हालांकि, रील के अंत में उसने दर्शकों को इस तरह के खतरनाक स्टंट न करने की चेतावनी भी दिया था। गिरफ्तार युवक की पहचान मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुसरदह निवासी अजय राजभर के रूप में हुई है। वह मजदूरी करता है। कोतवाली थाना के कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अजय राजभर को रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे भविष्य में ऐसे स्टंट न करने के लिए 6 महीने के लिए पाबंद किया गया है।

अमेठी में भी कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल

उधर, सोमवार को अमेठी में भी सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा बस स्टेशन जगदीशपुर के परिसर में कार से स्टंट करने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बस स्टेशन जगदीशपुर के परिसर में एक कार एक ही स्थान पर खतरनाक तरीके से तेजी से राउंड लेती दिख रही है। वायरल वीडियो की शिकायत मिलने पर एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने एसएचओ जगदीशपुर को तत्काल स्टंट करने वाले युवक की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिसके बाद पुलिस ने कार नंबर के आधार पर स्टंट करने वाले व्यक्ति की पहचान अफसार पुत्र इसरार निवासी ग्राम पूरे तालबेन मजरे निसूरा थाना जगदीशपुर के रूप में की। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ डीके यादव ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
