बोगी से अलग होकर दौड़ने लगा इंजन, चीखे पड़े यात्री; यूपी में सुबह-सुबह हादसा टला

घटना, देवरिया जिले के नूनखार रेलवे स्टेशन पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार छपरा-गोरखपुर रेल खंड पर मंगलवार की सुबह-सुबह यह घटना हुई है। छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन कपलिंग खुलने की वजह से बोगी से अलग हो गया। इंजन के बोगी से अलग होकर आगे बढ़ गया। ऐसा होते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री चीखने और शोर मचाने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच शुरू कर दी है।

अब तक हुई जांच में पता चला है कि छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 8:25 बजे नूनखार रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी भी यात्रा करते हैं। नूनखार स्टेशन पर रुकने के बाद जब ट्रेन खुली तो इंजन अलग हो गया और कुछ दूर तक चला गया। जबकि बोगी वही छूट गई। यह देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री बोगी से उतर गए।