Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTrain accident averted UP OHE wire broke with sparking youths stopped Utsarg Express by showing red shirts
यूपी में टला रेल हादसा: स्पार्किंग के साथ टूटी ओएचई, युवाओं ने लाल शर्ट दिखा रुकवाई उत्सर्ग एक्सप्रेस

यूपी में टला रेल हादसा: स्पार्किंग के साथ टूटी ओएचई, युवाओं ने लाल शर्ट दिखा रुकवाई उत्सर्ग एक्सप्रेस

संक्षेप:

फर्रुखाबाद-कासगंज रेल ट्रैक पर बेंडीपुरा के पास रविवार को युवाओं की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे की ओवर हेड इलेक्ट्रिक लाइन (ओएचई) में पतंग की डोर फंसने से तार टूटकर ट्रैक पर गिर गया और करंट फैल गया।

Feb 08, 2026 09:14 pm ISTDinesh Rathour फर्रुखाबाद
share Share
Follow Us on

फर्रुखाबाद-कासगंज रेल ट्रैक पर बेंडीपुरा के पास रविवार को युवाओं की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे की ओवर हेड इलेक्ट्रिक लाइन (ओएचई) में पतंग की डोर फंसने से तार टूटकर ट्रैक पर गिर गया और करंट फैल गया। इसी दौरान सामने से आ रही उत्सर्ग एक्सप्रेस को युवाओं ने दुपट्टा और लाल शर्ट दिखाकर समय रहते रुकवा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यदि ट्रेन मौके पर आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस अफरा-तफरी के बीच करीब ढाई घंटे रेलवे यातायात बाधित रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ के मध्य बेंडीपुरा मिशन कंपाउंड के पास रविवार दोपहर पतंग की डोर फंसने से स्पार्किंग के साथ ओएचई लाइन टूट गई। तार टूटकर जैसे ही रेलवे लाइन पर गिरा आसपास कंपाउंड में खड़े लोग भाग खड़े हुए। वहीं रेलवे लाइन पर करंट फैल गया। कुछ ही दूरी पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को झटका लगा तो वह दहशत में आ गए। इसी बीच फर्रुखाबाद-छपरा उत्सर्ग एक्सप्रेस आते दिखाई दी।

ये भी पढ़ें:शादी से एक दिन पहले महिला सिपाही का अपहरण, तमंचा दिखाकर उठा ले गए बदमाश

शोर-शराबा करके ट्रेन रोकने का किया इशारा

मौके पर खड़े अनिकेत यादव, राघवेंद्र सिंह, दीपू और रुचि ने हादसे की आशंका देख तत्परता दिखाते हुए दुपट्टा और लाल शर्ट लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने शोर शराबा करते हुए ट्रेन को रोकने का इशारा किया। लोको पायलट अयोध्या प्रसाद और सहायक लोको पायलट शिवलाल लाल शर्ट देख सहम गए। खतरा देख उन्होंने समय रहते ब्रेक लगा ट्रेन को रोक दिया। मामले की जानकारी होते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। ओएचई वेन बुलाई गई। वहीं उत्सर्ग एक्सप्रेस को आठ किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से वापस फर्रुखाबाद स्टेशन भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:ये शादी नहीं होने देंगे, मुस्लिम युवक से युवती की शादी पर हिंदू संगठन का ऐलान

पतले तार का किया गया था प्रयोग

आरपीएफ ने पतंग और डोर को कब्जे में लिया। इसमें मांझे और डोर की जगह पतला तार बंधा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यदि ट्रेन मौके पर आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ओएचई वेन ने मरम्मत कार्य शुरू किया। इसके बाद ट्रेन को शाम 5:14 बजे छपरा के लिए भेजा गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ओपी मीणा ने बताया कि दोपहर 2:35 बजे अचानक कटी पतंग की डोर ओएचई में फंसने से स्पार्किंग हुई और केटनरी वायर टूट गया था। लोगों की सजगता से समय रहते उत्सर्ग एक्सप्रेस को रोक लिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj News Railway News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |