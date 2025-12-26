यूपी में ट्रॉला ने किया मौत का तांडव, लील लीं दो जिंदगियां, हादसा देखकर कांप गई रूह

संक्षेप: झांसी-कानपुर एनएच पर शुक्रवार की शाम हुए हादसे ने लोगों की रूह कंपा दी। पूरा इलाका चीख-पुकारों में तब्दील हो गया। कलेजा कांप उठा। टनो ऑयरन की प्लेटों से लदे ट्रॉला ने खूब मौत का तांडव किया। जिसने दो जिंदगानियां लील लीं।

यूपी के झांसी-कानपुर एनएच पर शुक्रवार की शाम हुए हादसे ने लोगों की रूह कंपा दी। पूरा इलाका चीख-पुकारों में तब्दील हो गया। कलेजा कांप उठा। टनो ऑयरन की प्लेटों से लदे ट्रॉला ने खूब मौत का तांडव किया। जिसने दो जिंदगानियां लील लीं। हादसे के बाद ट्रॉला सवार सहित कईयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। चश्मदीदों की मानें तो शुक्रवार की शाम माहौल सामान्य था। नहर के करीब 40 फीट ऊपर हाइवे पर पानीपुरी विक्रेता सभी को टिकिया दे रहा था। वहां पृथ्वीपुर निवासी मोहन कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ पानी पूरी खा रहे थे। जबकि रिछौरा खुर्द निवासी हरीराम भी खडे़ थे। तभी सामने से तेज गति से लोहे की प्लेटों से लदा ट्राया और सउ़क पर ही लहराने लगा। मंजर देख चीखें निकल गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आसपास का इलाका दहल उठा। कुछ तो मंजर देखकर जमीन पर गिर पड़े। यही नहीं मौत के तांड़व यहीं नहीं थमा। वह पानीपुरी ठेले को लपेटता हुआ करीब 40 फीट नीचे नहर तक ले गया। इसकी चपेट में जो भी आया जो फंसता चला गया। हादसे में मोहन कुशवाहा की मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी व पूरी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं रेस्क्यू के बाद हरीराम का शव भी निकाला गया।

एसडीआरएफ आ रही है एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भिजवाया गया है। ठेला भी नहर में चला गया है। संभावना है कि इसके नीचे कुछ लोग चले गए होंगे। एसडीआरएफ टीम भी आ रही है। रेस्क्यू लगातार जारी है। संभावत: दो-तीन लोग नीचे हो सकते हैं। ट्रक आयरन प्लेट लेकर आ रही थी।

कहीं पानी में तो गिरे लोग करीब चालीस फीट ऊपर से लहराता हुआ आया ट्राला लोगों को लपेटे हुआ चल रही नहर के मुहाने तक पहुंच गया। चश्मदीदों की मानें तो नहर चालू हैं। इसमें कुछ तो नहीं गिर गए। हालांकि पुलिस-प्रशासन लगातार ऑपरेशन चला रही है।

पत्नी के साथ पी रहा पानीपुरी चश्मदीदों की मानें तो पृथ्वीपुर निवासी मोहन कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ पानीपुरी खा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक आया और रौंदता निकल गया। इसी चपेट में उनकी पत्नी, पानीपुरी विक्रेता व एक हरीराम नामक व्यक्ति आ गया। जिससे मोहन और हरीराम की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया कि ट्राला में कुछ लोग सवार थे। जो नीचे ही गिर गए हैं।