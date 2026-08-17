Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोरखपुर में नाग पंचमी पर दर्दनाक हादसा, नहाने के दौरान पोखरे में डूबकर तीन बच्चों की मौत

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

नागपंचमी पर गोरखपुर में पोखरे में नहाने उतरे तीन बच्चों की मौत हो गई। एक साथ तीन बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

three child death
तीन बच्चों की डूबने से मौत

Gorakhpur Hadsa: गोरखपुर में नाग पंचमी पर दर्दनाक हादसा हो गया। पुतली पीटने की रस्म के दौरान पोखरे में नहाने के लिए उतरे तीन बच्चे गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे से पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। घटना बांसगांव थाना क्षेत्र के बदौली बाबू गांव की है। नाग पंचमी पर गांव के बच्चे पोखरे के पास पुतली पीटने की रस्म में कई बच्चे पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ बच्चे पोखरे में स्नान करने लगे। अचानक हरीश पुत्र राधेश्याम यादव (11), सचिन पुत्र भजुराम (14) और अनुज पुत्र सत्य प्रकाश (9) गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। बच्चों के डूबने की जानकारी होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास सिंह बच्चों को बचाने के लिए पोखरे में उतर गए। उन्होंने काफी देर तक पानी में बच्चों की तलाश की और उन्हें निकालने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही तहसील परिसर में मौजूद अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। तहसीलदार सुशील कुमार भारतीय, नायब तहसीलदार राकेश शुक्ला, सीईओ अनुज कुमार सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी विकास सिंह भदौरिया समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बांसगांव विधायक डॉ. विमलेश पासवान भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

ये भी पढ़ें:बारिश में मकान का लिंटर गिरने से मासूम समेत दो की मौत, शाहजहांपुर में हादसा

हरीश था परिवार का इकलौता बेटा

11 वर्षीय हरीश परिवार का इकलौता बेटा था। परिजनों के अनुसार, काफी पूजा-पाठ और मन्नतों के बाद उसका जन्म हुआ था। उसकी एक बहन शालू है। हरीश के पिता राधेश्याम यादव दुबई में नौकरी करते हैं। परिवार के बड़े पिता शुभकरण यादव बीएसएफ में तैनात थे और शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरे भाई संगम यादव सेना में कार्यरत हैं। हरीश की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।

सचिन छठवीं का छात्र था

14 वर्षीय सचिन कक्षा छह में पढ़ता था। उसका बड़ा भाई सनी करीब 15 वर्ष का है और कक्षा आठ में पढ़ता है। सचिन के पिता सूरत में मजदूरी करते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

ये भी पढ़ें:चंबल में डीजल खत्म होने से बहा स्टीमर; 50 यात्रियों की अटकी सांसें,ऐसे टला हादसा

कक्षा तीन में पढ़ता था अनुज

नौ वर्षीय अनुज कक्षा तीन का छात्र था। उसका बड़ा भाई अनूप करीब 14 वर्ष का है और कक्षा आठ में पढ़ता है। अनुज के पिता गुजरात में पेंट-पॉलिश का काम करते हैं। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नाग पंचमी के पर्व पर हुए इस हादसे से बदौली बाबू गांव की खुशियां मातम में बदल गईं। एक साथ तीन मासूमों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।