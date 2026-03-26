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यूपी में प्रेम कहानी का दुखद अंत, गर्लफ्रेंड से मिलने गए बॉयफ्रेंड की हत्या, अधजला शव बरामद

Mar 26, 2026 05:43 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, जालौन
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जालौन में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। शादीशुदा एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के घर गया था। जहां उसकी हत्या करके शव को जला दिया गया। अधजला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया।

यूपी में प्रेम कहानी का दुखद अंत, गर्लफ्रेंड से मिलने गए बॉयफ्रेंड की हत्या, अधजला शव बरामद

UP Murder: यूपी के जालौन में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। शादीशुदा एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के घर गया था। जहां उसकी हत्या करके शव को जला दिया गया। अधजला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को बरामद करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।

मामला कैलिया क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सड़क किनारे एक अधजला शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अजय कुमार दोहरे पुत्र गिरजा शंकर, निवासी उमरी का पुरा थाना रेंढ़र के रूप में हुई है। मरने वाला युवक वर्तमान में मध्य प्रदेश के लहार थाना क्षेत्र के जनकपुरा में रह रहा था। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया हत्या का मामला सामने आया है।

युवक को घेरकर मार डाला

पुलिस के अनुसार 24 मार्च को प्रेमी अजय अपनी प्रेमिका से मिलने कैलिया थाना क्षेत्र में आया हुआ था। प्रेमिका की भी शादी हो चुकी थी। उसी ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था। प्रेमी जब मिलने पहुंचा तो उसकी हत्या की साजिश पहले ही की जा चुकी थी। आरोप है कि युवक को साजिश के तहत घेरा गया फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया और सड़क किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। युवक की हत्या के तीन लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी, इसके लिए टीम गठित कर दी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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