यूपी में भीषण हादसा: टायर फटने से बेकाबू ट्रक पलटा, ननद भाभी और ट्रक ड्राइवर की मौत

संक्षेप: झांसी–कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर एट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जखोली गांव के पास शुक्रवार दोपहर प्याज से भरे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया और फिर बेकाबू ट्रक हाईवे किनारे वाहनों का इंतजार कर रहे लोगों पर जाकर पलट गया।

यूपी के उरई में भीषण हादसा हो गया। झांसी–कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर एट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जखोली गांव के पास शुक्रवार दोपहर प्याज से भरे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया और फिर बेकाबू ट्रक हाईवे किनारे वाहनों का इंतजार कर रहे लोगों पर जाकर पलट गया जिसमें मौके पर ही ननद भाभी और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि चचेरे भाई-बहन घायल हुए। घायलों में युवती को हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर कर दिया गया है जबकि पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हादसे से नेशनल हाईवे पर जाम भी लग रहा और मौके पर डीएम एसपी ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

एट थाना क्षेत्र ग्राम जखोली निवासी अनंतराम की बहन लौंगश्री 45 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बलवान निवासी ग्राम ऊसरगांव कोतवाली कालपी मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को अपनी बेटी वंदना 20 वर्ष के साथ मायके जखोली आई हुई थी। मां बेटी को वापस घर छोड़ने जाने के लिए अनंत राम की पत्नी माया देवी 65 वर्ष और नाती अरमान सिंह 18 वर्ष पुत्र जयवीर सिंह शुक्रवार दोपहर को गांव के बाहर नेशनल हाईवे के किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी झांसी की तरफ से कानपुर की ओर जा रहा प्याज से भरा तेज रफ्तार ट्रक का एक टायर फट गया और ट्रक बेकाबू होकर इन्हीं लोगों पर जाकर पलट गया जिसमें दबने से मौके पर ही माया देवी और उसकी ननंद लोंगश्री की मौत हो गई जबकि वंदना और अरमान घायल हो गए।