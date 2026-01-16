Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTragic accident up truck overturned after tire burst killing two women sisters-in-law and truck driver
यूपी में भीषण हादसा: टायर फटने से बेकाबू ट्रक पलटा, ननद भाभी और ट्रक ड्राइवर की मौत

यूपी में भीषण हादसा: टायर फटने से बेकाबू ट्रक पलटा, ननद भाभी और ट्रक ड्राइवर की मौत

संक्षेप:



Jan 16, 2026 05:18 pm ISTDinesh Rathour एट(उरई)
यूपी के उरई में भीषण हादसा हो गया। झांसी–कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर एट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जखोली गांव के पास शुक्रवार दोपहर प्याज से भरे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया और फिर बेकाबू ट्रक हाईवे किनारे वाहनों का इंतजार कर रहे लोगों पर जाकर पलट गया जिसमें मौके पर ही ननद भाभी और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि चचेरे भाई-बहन घायल हुए। घायलों में युवती को हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर कर दिया गया है जबकि पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हादसे से नेशनल हाईवे पर जाम भी लग रहा और मौके पर डीएम एसपी ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

एट थाना क्षेत्र ग्राम जखोली निवासी अनंतराम की बहन लौंगश्री 45 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बलवान निवासी ग्राम ऊसरगांव कोतवाली कालपी मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को अपनी बेटी वंदना 20 वर्ष के साथ मायके जखोली आई हुई थी। मां बेटी को वापस घर छोड़ने जाने के लिए अनंत राम की पत्नी माया देवी 65 वर्ष और नाती अरमान सिंह 18 वर्ष पुत्र जयवीर सिंह शुक्रवार दोपहर को गांव के बाहर नेशनल हाईवे के किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी झांसी की तरफ से कानपुर की ओर जा रहा प्याज से भरा तेज रफ्तार ट्रक का एक टायर फट गया और ट्रक बेकाबू होकर इन्हीं लोगों पर जाकर पलट गया जिसमें दबने से मौके पर ही माया देवी और उसकी ननंद लोंगश्री की मौत हो गई जबकि वंदना और अरमान घायल हो गए।

उधर ट्रक पलटने की वजह से उसके ड्राइवर की भी मौत हो गई जिसकी पहचान नहीं हो पाई। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया और गांव के लोगों सहित पुलिस भी मौके पर आई। नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे से दोनों तरफ जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह तीनो शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उरई भेजा जबकि घायलों को भी उरई मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां से हालत नाजुक होने पर वंदना को झांसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे का जाम खुलवाया। तब जाकर यातायात शुरू हो सका। उधर हादसे की खबर पाकर डीएम राजेश कुमार पांडेय और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण करके मृतकों और घायलों के घर वालों को पूरी मदद मिलने का आश्वासन दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Road Accident Orai Jalaun News UP Police अन्य..
