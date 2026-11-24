यूपी में स्कूली बच्चों के साथ भीषण हादसा, बस ट्रक से टकराई, चार छात्रों की मौत, एक दर्जन से ज्यादा घायल
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चों से भरी स्कूल बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि 17 बच्चे घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
यूपी के कन्नौज में मंगलवार की सुबह स्कूली बच्चों के साथ भीषण हादसा हो गया। टूर से लौट रही बच्चों से भरी स्कूल बस की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बस के परखचे उड़ गए। मौके पर ही चार बच्चों की मौत हो गई। एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत गंभीर है। बस में 48 बच्चे और कई टीचर सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। एसपी और डीएम भी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया।
बताया जाता है कि कौशांबी के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल बच्चे बस से आगरा के लिए टूर गए थे l बस मंगलवार सुबह करीब 5:40 बजे आगरा से बच्चों को लेकर कौशाम्बी लौट रही थी। बस में स्कूल स्टाफ के अलावा 48 बच्चे सवार थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 209+600 के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी की पिछले हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चार बच्चों की जान चली गई और 17 बच्चे घायल हो गए।घटना की जानकारी मिलते ही सीओ तिर्वा कुलवीर सिंह और ठठिया थानाध्यक्ष संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इनमें दो बच्चों की हालत गंभीर है। 15 बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। अन्य बच्चों को सुरक्षित पुलिस चौकी ठठिया पहुंचाया गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।