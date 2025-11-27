यूपी में एक और दर्दनाक हादसा: गंगा एक्सप्रेस-वे पर पिकअप ने कार को रौंदा, तीन बच्चों समेत छह की मौत

संक्षेप: संभल में गुरुवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू पिकअप ने कार को रौंद दिया। कार सवार तीन बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी।

यूपी के संभल में दर्दनाक हो गया। गुरुवार की शाम सात बजे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार सब्जी लदी पिकअप और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीण मदद को दौड़े, और दोनों वाहनों के बीच फंसे बच्चों व महिलाओं को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची और सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने एक ही परिवार की तीन महिलाओं और तीन बच्चों को मृत घोषित कर दिया जबकि पिता-पुत्र को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एएसपी कुलदीप सिंह व डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। एक ही परिवार के छह लोगों की मौत से बिसारू और आदमपुर गांव में मातम पसर गया। चार लोग घायल बताए जा रहे हैं।

बेटे के नामकरण में गए थे सभी लोग मूलरूप से बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बिसारू निवासी रोहित खड़गवंशी परिवार के साथ करीब 20 वर्षों से अमरोहा जिले के आदमपुर में रहता है। रोहित का छोटा भाई डेविड बिसारू गांव में रहता है। गुरुवार को डेविड के बेटे का नामकरण था। नामकरण में शामिल होने के लिए रोहित अपनी पत्नी रेनू (32) बेटी रिया, बेटा भास्कर और जय के अलावा छोटे भाई सुनील कुमार की पत्नी गीता, बहन देववती पत्नी सत्यपाल के साथ नामकरण संस्कार में शामिल होने पहुंचा था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रोहित परिवार के लोगों के साथ वापस आदमपुर लौट रहा था। चन्दौसी निवासी भांजा कपिल पुत्र किशनपाल भी मामा के साथ आदमपुर जाने के लिए कार में बैठ गया। जल्दी घर पहुंचने के लिए वह निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे से सफर कर रहा था।