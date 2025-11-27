यूपी में एक और दर्दनाक हादसा: गंगा एक्सप्रेस-वे पर पिकअप ने कार को रौंदा, तीन बच्चों समेत छह की मौत
संभल में गुरुवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू पिकअप ने कार को रौंद दिया। कार सवार तीन बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी।
यूपी के संभल में दर्दनाक हो गया। गुरुवार की शाम सात बजे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार सब्जी लदी पिकअप और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीण मदद को दौड़े, और दोनों वाहनों के बीच फंसे बच्चों व महिलाओं को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस व एम्बुलेंस पहुंची और सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने एक ही परिवार की तीन महिलाओं और तीन बच्चों को मृत घोषित कर दिया जबकि पिता-पुत्र को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एएसपी कुलदीप सिंह व डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। एक ही परिवार के छह लोगों की मौत से बिसारू और आदमपुर गांव में मातम पसर गया। चार लोग घायल बताए जा रहे हैं।
बेटे के नामकरण में गए थे सभी लोग
मूलरूप से बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बिसारू निवासी रोहित खड़गवंशी परिवार के साथ करीब 20 वर्षों से अमरोहा जिले के आदमपुर में रहता है। रोहित का छोटा भाई डेविड बिसारू गांव में रहता है। गुरुवार को डेविड के बेटे का नामकरण था। नामकरण में शामिल होने के लिए रोहित अपनी पत्नी रेनू (32) बेटी रिया, बेटा भास्कर और जय के अलावा छोटे भाई सुनील कुमार की पत्नी गीता, बहन देववती पत्नी सत्यपाल के साथ नामकरण संस्कार में शामिल होने पहुंचा था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रोहित परिवार के लोगों के साथ वापस आदमपुर लौट रहा था। चन्दौसी निवासी भांजा कपिल पुत्र किशनपाल भी मामा के साथ आदमपुर जाने के लिए कार में बैठ गया। जल्दी घर पहुंचने के लिए वह निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे से सफर कर रहा था।
दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे
हयातनगर थाना क्षेत्र में रसूलपुर धतरा गांव के पास पहुंचने पर खिरनी की तरफ से जा रही सब्जियों से लदी तेज रफ्तार पिकअप से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। धतरा गांव के लोग दौड़कर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने दोनों वाहनों के बीच फंसे लोगों को लोहे के सरिया, गेंदाला से कार को काटकर बाहर निकाला। सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर थाना यूपी-112, थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने सभी को एम्बुलेंसों से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर अफजर कमाल और डॉ. चमन प्रकाश ने देववती (34)पत्नी सत्यपाल निवासी आदमपुर, गीता (32)पत्नी सुनील, रेनू (31)पत्नी रोहित, रिया(11) पुत्री रोहित, भास्कर (13)पुत्र रोहित और कपिल (12)पुत्र किशनपाल निवासी बागड़पुर छोहिया आदमपुर को मृत घोषित कर दिया। जबकि जय पुत्र रोहित और रोहित पुत्र भगवानदास को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पाकर डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया व एएसपी कुलदीप सिंह भी घटलनास्थल पर पहुंचे। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि दोनों वाहन तेज रफ्तार से एक ही तरफ जा रहे थे, जिस कारण हादसा हुआ है।