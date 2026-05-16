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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर में पीछे से टकराई कार, पांच लोगों की मौत

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर से कार टकरा गई। जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई। 

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर में पीछे से टकराई कार, पांच लोगों की मौत

Azamgarh Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शनिवार की शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिहार के सिवान जिले के निवासी दंपति और उनकी दो बेटियां शामिल हैं, जबकि एक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। एसपी ट्रैफिक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कार सवार लोग बिहार के सिवान जिले से फरीदाबाद (हरियाणा) जा रहे थे।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर 238.5 के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार कंटेनर में फंस गई। पुल के पास हुए हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाना पुलिस, यूपीडा का बचाव दल, सीओ सिटी शुभम तोदी, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से कार को कंटेनर से अलग कराया गया।

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हादसे में कार सवार पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनीष कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव तथा बेटियां अदिति और आस्था, निवासी सिवान (बिहार) के रूप में हुई है। पांचवें मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार कार का पंजीकरण मनीष श्रीवास्तव निवासी ब्लॉक-डी, सेक्टर-91, फरीदाबाद (हरियाणा) के नाम पर है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पांचवें मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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