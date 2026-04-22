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यूपी में दर्दनाक हादसा: ट्रक से टकराने के बाद बोलेरो में लगी भीषण आग, नौ लोग जिंदा जले

Apr 22, 2026 11:30 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर में बुधवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहे ट्रक में एक बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक से टकराने के बाद बोलेरो में आग लग गई।

यूपी में दर्दनाक हादसा: ट्रक से टकराने के बाद बोलेरो में लगी भीषण आग, नौ लोग जिंदा जले

Mirzapur Hadsa: यूपी के मिर्जापुर में बुधवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहे ट्रक में एक बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक से टकराने के बाद बोलेरो में आग लग गई। जब तक गाड़ी के अंदर बैठे लोग निकल पाते इससे पहले ही बोलेरो ने आग पकड़ ली और धू-धूकर जलने लगी। देखते ही देखते कार के अंदर बैठे नौ लोग जिंदा जल गए। घटना से चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया। आग बुझाने और राहत कार्य जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी है।

जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम करीब साढ़े आठ बजे एक ट्रक मध्यप्रदेश के ड्रमंडगंज घाटी से मिर्जापुर की ओर ढलान से नीचे उतर रहा था, उसके पीछे एक छोटी गाड़ी UP 65 एमपी 4038 थी, इसके पीछे एक खाद्यान्न लदा ट्रक था, दोनों ट्रक के बीच में चल रही छोटी गाड़ी दबकर पूरी तरह चिपक गई है। इस हादसे के बाद सबसे पीछे वाले ट्रक में एक बोलेरो गाड़ी यूपी 63 एसी 5589 पीछे ने आकर टक्कर मार दी। बोलेरो की ट्रक में टक्कर इतनी जोर से मारी थी कि बोलेरो ने आग पकड़ ली। पल भर में पूरा वाहन आग की लपटों से घिर गया।

लोगों के अनुसार हादसे के बाद बोलेरो में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सभी गाड़ी के अंदर से जल गए। हालांकि ग्रामीणों ने बोलेरो में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग इतनी तेज थी कि ग्रामीण उसके पास भी नहीं जा सके। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग को किसी तरह से बुझाया गया। गाड़ी के अंदर से अब तक नौ लोगों के शव बरामद हुए हैं। ट्रक/वाहनों को आगे खिंचवाकर मौके से घायल/मृतकों को निकाला जा रहा है। मौके पर 02 सीओ, 05 एसएचओ, 02 फायर टेंडर मय फोर्स मौजूद हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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