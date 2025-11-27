Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTragic accident Jhansi Uncontrolled roadways bus crushed four laborers condition three critical woman died
यूपी में दर्दनाक हादसा: बेकाबू रोडवेज ने चार मजदूरों को कुचला, तीन की हालत नाजुक, महिला की मौत

यूपी में दर्दनाक हादसा: बेकाबू रोडवेज ने चार मजदूरों को कुचला, तीन की हालत नाजुक, महिला की मौत

संक्षेप:

झांसी में गुरुवार शाम खनिज बैरियर के पास तेज रफ्तार बेकाबू रोडवेज बस ने झांसी-कानपुर एनएच पर सफाई कर चार मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

Thu, 27 Nov 2025 09:03 PMDinesh Rathour झांसी/मोंठ
यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा हो गया। गुरुवार शाम खनिज बैरियर के पास तेज रफ्तार बेकाबू रोडवेज बस ने झांसी-कानपुर एनएच पर सफाई कर चार मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सभी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जालौन के एट निवासी पान कुंअर पत्नी कैलाश मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती थी। गुरुवार की शाम वह अपने गांव के ही हरिबाबू (55) बेटा बालाधर, हरगोविंद (44) बेटा हरदयाल निवासी इंगुई तथा गुड्डी (53) पत्नी रमेश एट के साथ कस्बा पूंछ से निकले हाइवे पर सफाई का काम कर रहे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे झांसी से उरई की तरफ बस जा रही थी।

जैसे चालक खनिज बैरियर के पास पहुंचा, तभी अचानक रफ्तार अधिक होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। बस लहराते हुए सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को रौंदती निकल गई। जिससे पान कुंअर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बस की चपेट में आने से हरीबाबू, हरगोविंद, गुड्ड्ी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर साथी मजदूर मदद को दौड़े। सूचना पर पूंछ थाना प्रभारी वेदप्रकाश पांडेय, कोतवाली मोंठ थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने घायलों को तुरंत सीएचसी मोंठ ट्रामा सेंटर भिजवाया। जहां सभी की हालत बेहद नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पुलिस की मानें तो चालक की तलाश की जा रही है। टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। कुछ देर यातायात बाधित हुआ था। उसे सुलभ करा दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

खून से लाल हुआ एनएच

गुरुवार शाम बेकाबू बस ने चार मजदूरों को कुचल दिया। हादसे के बाद हाइवे खून से लाल हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि बस सड़क पर लहराने लगी। जब तब मजदूर कुछ समझ पाते, उन्हें रौंदती निकल गई। एक महिला के ऊपर से पहिए निकल गए थे। जबकि अन्य तीन लोग पहियों की चपेट में आ गए। बताया, बेहद दर्दनाक मंजर था।

ऊपर से निकल गए बस के पहिए

चश्मदीदों ने बताया कि शाम करीब चार साढ़े चार बजे का समय रहा होगा। माहौल एकदम शांत था। बस डिवाइडर तोड़कर इस तरह पहुंची और मजदूरों को रौंदती चली गई। बस के पहिए भी खून से लाल हो गए थे। इसके बाद चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर लोग मदद को दौड़े। करीब आकर देखा तो दर्दनाक मंजर था। महिला का शव जमीन में चिपक गया था।

मोबाइल पर बतिया रहा था चालक

हादसे के बाद बस सवार मुसाफिर भी दहशत में आ गए। उन्होंने बताया कि बस का चालक मोबाइल चला रहा था। कान के नीचे मोबाइल दबाए बतियाता जा रहा था। नजदीक बैठी एक महिला से मोबाइल नंबर मांगने लगा। इतने में बस का संतुलन बिगड़ गया। डिवाइडर तोड़कर बस रॉग साइड चली गई और मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद चालक फरार हो गया। बस आगे जाकर रुकी। तब तक सवारियां दहशत में आ चुकी थी।

बोली, साथी महिला मजदूर

महिला की हुई मौत के बाद साथी मजदूर भी बिलख पड़े। जैसे ही उसके घर खबर गई तो कोहराम मच गया। आनन-फानन में परिजन घटना स्थल की तरफ दौड़े। महिला मजदूर सुशीला ने बताया कि वह अपना सफाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बस उनकी तरह तरफ बेतहाशा दौड़ते हुए आई और उनके कई साथियों को कुचल दिया। देखते ही मजदूरों में चीख-पुकार मच गई। बताया, हादसे में गांव की ही पान कुंअर पत्नी कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हरीबाबू, हरगोविंद और गुड्डी बुरी तरह घायल हैं।

जांच कराई जा रही है : एसएम

झांसी डिपो एसएम संतोष कुमार ने बताया कि चालक द्वारा मोबाइल पर बात करने की बात संज्ञान में है। हालांकि कंडक्टर से पूछने पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आए हैं कि हाईवे पर एक तरफ वाहनों का आवागमन था। बस के आगे चल रहे एक ट्रक ने बस को कट मार दिया, जिसके चलते बस असंतुलित हुई और यह दुखद घटना घटित हुई। उन्होंने कहां कि घटना हृदय विदारक है। इस मामले की गहनता से जांच होगी, अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हादसे के बाद जाम हुआ हाइवे

झांसी-कानपुर एनएच पर गुरुवार शाम हुए हादसे के बाद हाइवे जाम हो गया। दूर-दूर तक बस, ट्रक, टैक्सी-टेंपों की कतारें लग गईं। सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और एक तरफ से वाहनों को पास दिया गया। कुछ देर बाद यातायात सुलभ हो सका। तब कहीं जाकर मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। एट टोल प्रबंधन केके शुक्ला का कहना है कि पाथ इंडिया लिमिटेड द्वारा मजदूरों से मीडियम सफाई का कार्य कराया जा रहा था। हालांकि, सभी सावधानियां और नियमों को देखते हुए काम चल रहा था। लेकिन झांसी डिपो की बस ने डिवाइडर क्रॉस करते हुा मजदूरों को बुरी तरह रौंद दिया है। जांच कराई जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
