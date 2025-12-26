यूपी में दर्दनाक हादसा: पानीपूरी के ठेले को रौंदता हुआ नहर में गिरा ट्राला, दो की मौत

संक्षेप: झांसी-कानपुर एनएच बेकाबू आयरन प्लेट से लदा बेकाबू ट्रॉला पानीपुरी ठेले को रौंदता हुआ पारीछा नहर में गिर गया। हादसे में इसकी चपेट में आने पानीपूरी खा रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा हो गया। झांसी-कानपुर एनएच बेकाबू आयरन प्लेट से लदा बेकाबू ट्रॉला पानीपुरी ठेले को रौंदता हुआ पारीछा नहर में गिर गया। हादसे में इसकी चपेट में आने पानीपूरी खा रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी समेत कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक के नीचे करीब छह लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। सर्किल के थाने की फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है। करीब पांच हाइड्रा मंगवाई गई। मौके पर एसएसपी बीबीजीएसटी मूर्ति समेत अन्य अफसर मुआयना किया।

हादसा शुक्रवार की देर शाम चिरगांव थाना क्षेत्र में हुआ। झांसी-कानपुर एनएच पर एक पानीपुरी का ठेला लगा था। इसके करीब कई लोग पानीपुरी पी रहे थे। तभी कानपुर से झांसी की तरफ लोहे की ऑयरन प्लेट लादकर आ रहे ट्रॉला के चालक का अचानक संतुलन बिगड़ गया। ट्रॉला ठेले में टक्कर मारता हुआ करीब 40 फीट नीचे पारीछा नहर गिर गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में पानीपुरी पी रहे मोहन कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी व पानीपूरी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि रेस्क्यू बाद रिछौरा खुर्द निवासी हरीराम का शव निकाला गया है।