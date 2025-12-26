Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTragic accident Jhansi trailer truck ran over pani puri stall and fell into canal killing two people
यूपी में दर्दनाक हादसा: पानीपूरी के ठेले को रौंदता हुआ नहर में गिरा ट्राला, दो की मौत

यूपी में दर्दनाक हादसा: पानीपूरी के ठेले को रौंदता हुआ नहर में गिरा ट्राला, दो की मौत

संक्षेप:

झांसी-कानपुर एनएच बेकाबू आयरन प्लेट से लदा बेकाबू ट्रॉला पानीपुरी ठेले को रौंदता हुआ पारीछा नहर में गिर गया। हादसे में इसकी चपेट में आने पानीपूरी खा रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

Dec 26, 2025 07:47 pm ISTDinesh Rathour झांसी (चिरगांव)
यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा हो गया। झांसी-कानपुर एनएच बेकाबू आयरन प्लेट से लदा बेकाबू ट्रॉला पानीपुरी ठेले को रौंदता हुआ पारीछा नहर में गिर गया। हादसे में इसकी चपेट में आने पानीपूरी खा रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी समेत कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक के नीचे करीब छह लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। सर्किल के थाने की फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है। करीब पांच हाइड्रा मंगवाई गई। मौके पर एसएसपी बीबीजीएसटी मूर्ति समेत अन्य अफसर मुआयना किया।

हादसा शुक्रवार की देर शाम चिरगांव थाना क्षेत्र में हुआ। झांसी-कानपुर एनएच पर एक पानीपुरी का ठेला लगा था। इसके करीब कई लोग पानीपुरी पी रहे थे। तभी कानपुर से झांसी की तरफ लोहे की ऑयरन प्लेट लादकर आ रहे ट्रॉला के चालक का अचानक संतुलन बिगड़ गया। ट्रॉला ठेले में टक्कर मारता हुआ करीब 40 फीट नीचे पारीछा नहर गिर गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में पानीपुरी पी रहे मोहन कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी व पानीपूरी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि रेस्क्यू बाद रिछौरा खुर्द निवासी हरीराम का शव निकाला गया है।

सूचना पर एसडीएम मोंठ अविनाश कुमार, थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी, मोठ सीओ अजय श्रोत्रिय, सर्किल की फोर्स, बड़ागांव थाना पुलिस, एसपी ग्रामीण डा. अरविंद कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीवीजीएसटी मूर्ति सहित अन्य मौके पर पहुंचे। तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। एसएसपी ने बताया कि दो लोगों निकाला है। दो-तीन लोगों के और दबे होने की आशंका है। एसडीआरएफ टीम बुलाई गई है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है।

