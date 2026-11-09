दीप दान कर लौट रहे लोगों के साथ भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली पलटने सा चार की मौत
यूपी के चित्रकूट में दिवाली पर दीप दान करके लौट रहे लोगों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई है।
चित्रकूट, संवाददाता। यूपी के चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार तड़के ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला (हिच) अचानक टूट गया। इससे अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरने के साथ ही पलट गई। हादसे में मासूम समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। इनमें सात घायलों की हालत गंभीर होने पर सीएचसी रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होने के बाद वापस प्रयागराज लौट रहे थे। मृतकों में तीन लोग मध्य प्रदेश के रीवा और एक मृतक प्रयागराज जिले का रहने वाला है।
प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव से करीब दो दर्जन श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर दीपदान मेला में शामिल होने शनिवार को चित्रकूट आए थे। इसमें ऊंचा गांव वालों के कुछ रिश्तेदार मप्र के रीवा जिले के रहने वाले भी शामिल रहे। रविवार की देर रात सभी लोग दर्शन और दीपदान करने के बाद वापस प्रयागराज के लिए रवाना हुए। सोमवार को तड़के करीब ढाई बजे झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला अचानक टूट गया।
अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर का गुल्ला टूटने से अनियंत्रित ट्राली हाईवे किनारे खाईं में जाकर पलट गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। कई लोग ट्राली के नीचे दब गए थे। आसपास के लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू करने के साथ पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को किसी तरह बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सीएचसी रामनगर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने चाकघाट निवासी शिवांश, त्रिवेणी, छह वर्षीय नन्हे पुत्र धर्मेंद्र और राधेकृष्ण निवासी ऊंचा गांव को मृत घोषित कर दिया।
थाना प्रभारी रैपुरा राम सिंह ने बताया कि गंभीर रुप से घायल सात लोगों राज कुमारी पत्नी सीताराम, दिव्यांशी, रेखा, संगीता, राज कुमारी पत्नी व सुनैना को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चारो शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए है।
यह लोग हुए हताहत
हादसे में प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव निवासी 30 वर्षीया सुनैना पत्नी सतीश, 50 वर्षीय राधेकृष्ण, 45 वर्षीया रेखा पत्नी उमेश, 45 वर्षीया सुनीता पत्नी शेरा, 50 वर्षीय राज कुमारी पत्नी सीताराम, 55 वर्षीय लक्ष्मण, 65 वर्षीय तारामुनि, 13 वर्षीया दिव्यांशी पुत्री दिलीप निवासी खरकाखास, 35 वर्षीय संजो पत्नी विश्वनाथ निवासी कोरहो के अलावा मप्र के रीवा जिले के 36 वर्षीया संगीता पत्नी सतेन्द्र निवासी चाकघाट, 50 वर्षीय त्रिवेणी निवासी बसहट, छह वर्षीय शिवांश पुत्र राजेश निवासी बसहट, आठ वर्षीय पुष्पराज पुत्र धर्मेन्द्र बसहट, 46 वर्षीया राज कुमारी पत्नी त्रिवेणी बसहट, 60 वर्षीय लक्ष्मण निवासी चाकघाट, 53 वर्षीय महारानी पत्नी लक्ष्मण निवासी चाकघाट गंभीर रुप से घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।