दीप दान कर लौट रहे लोगों के साथ भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली पलटने सा चार की मौत

यूपी के चित्रकूट में दिवाली पर दीप दान करके लौट रहे लोगों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई है।

चित्रकूट, संवाददाता। यूपी के चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार तड़के ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला (हिच) अचानक टूट गया। इससे अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरने के साथ ही पलट गई। हादसे में मासूम समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। इनमें सात घायलों की हालत गंभीर होने पर सीएचसी रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होने के बाद वापस प्रयागराज लौट रहे थे। मृतकों में तीन लोग मध्य प्रदेश के रीवा और एक मृतक प्रयागराज जिले का रहने वाला है।

प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव से करीब दो दर्जन श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर दीपदान मेला में शामिल होने शनिवार को चित्रकूट आए थे। इसमें ऊंचा गांव वालों के कुछ रिश्तेदार मप्र के रीवा जिले के रहने वाले भी शामिल रहे। रविवार की देर रात सभी लोग दर्शन और दीपदान करने के बाद वापस प्रयागराज के लिए रवाना हुए। सोमवार को तड़के करीब ढाई बजे झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला अचानक टूट गया।

अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर का गुल्ला टूटने से अनियंत्रित ट्राली हाईवे किनारे खाईं में जाकर पलट गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। कई लोग ट्राली के नीचे दब गए थे। आसपास के लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू करने के साथ पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को किसी तरह बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सीएचसी रामनगर पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने चाकघाट निवासी शिवांश, त्रिवेणी, छह वर्षीय नन्हे पुत्र धर्मेंद्र और राधेकृष्ण निवासी ऊंचा गांव को मृत घोषित कर दिया।

थाना प्रभारी रैपुरा राम सिंह ने बताया कि गंभीर रुप से घायल सात लोगों राज कुमारी पत्नी सीताराम, दिव्यांशी, रेखा, संगीता, राज कुमारी पत्नी व सुनैना को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चारो शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए है।