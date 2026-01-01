Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTragic accident in mirzapur Car runs over six people during blanket distribution one dead
यूपी में भीषण हादसा: कंबल वितरण के दौरान कार ने छह लोगों को कुचला, एक की मौत, चौकी में तोड़फोड़

यूपी में भीषण हादसा: कंबल वितरण के दौरान कार ने छह लोगों को कुचला, एक की मौत, चौकी में तोड़फोड़

संक्षेप:

यूपी के मिर्जापुर में भीषण हादसा हो गया। कंबल वितरण के दौरान एक कार ने छह लोगों को कुचल दिया। जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jan 01, 2026 04:05 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
यूपी के मिर्जापुर में भीषण हादसा हो गया। कंबल वितरण के दौरान एक कार ने छह लोगों को कुचल दिया। जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने चौकी में भी तोड़फोड़ कर डाली। घटना अदलहाट थाना क्षेत्र के भुइली गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार नए साल के पहले दिन अदलहाट शेरवा मार्ग पर कंबल वितरण का आयोजन किया गया था। कंबल लेने के लिए कई ग्रामीण पहुंचे थे।

दोपहर करीब ढाई बजे एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े छह लोगों को रौंद दिया। इस बीच एक व्यक्ति कार के नीचे फंस गया। कार युवक को चार किलोमीटर तक घसीट ले गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने वाला युवक चकिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वह किसी काम से अदलहाट आया था। वापस जाते समय कार ने उसे रौंद दिया। हादसे में पांच अन्य लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी में की तोड़फोड़

हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने कार चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों का गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ तो वह शेरवां पुलिस चौकी में घुस गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। उधर मरने वाले व्यक्ति के घर में सूचना दे दी गई। मौत की खबर से उसके परिवार में कोहराम मच गया है।

काल बन गया साल का पहला दिन

साल का पहला दिन गुरुवार मिर्जापुर में कंबल लेने आए लोगों के लिए काल बन गया। सर्दी से बचाने के लिए ग्रामीणों को कंबल का वितरण किया जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह हादसे के शिकार हो जाएंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
