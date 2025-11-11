Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTragic accident in Mahoba: Three sisters died after falling into a well, drowning while playing
महोबा में दर्दनाक हादसा; कुएं में गिरने से तीन सगी बहनों की मौत, खेलते-खेलते पानी में समाईं

महोबा में दर्दनाक हादसा; कुएं में गिरने से तीन सगी बहनों की मौत, खेलते-खेलते पानी में समाईं

संक्षेप: यूपी के महोबा में मंगलवार को तीन मासूम सगी बहनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तीनों सोमवार की दोपहर खेत में खेल रही थीं। खेलते-खेलते कुएं के पास चली गईं और तीनों की उसी में गिरने के बाद डूबकर मौत हो गई।

Tue, 11 Nov 2025 12:36 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, महोबा
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के महोबा में दर्दनाक हादसा हुआ है। जिले के अजनर क्षेत्र में मंगलवार को तीन मासूम सगी बहनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तीनों सोमवार की दोपहर खेत में खेल रही थीं। खेलते-खेलते कुएं के पास चली गईं और तीनों की उसी में गिरने के बाद डूबकर मौत हो गई। देर रात तक तीनों की तलाश होती रही। मंगलवार को कुएं में शव उतराया दिखा तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों का शव निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तीनों सात साल से छोटी थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि आरी गांव के अनुसूचित वर्ग के किसान रामलाल की तीनो बेटियां रुचि (8 वर्ष), दीक्षा (7 वर्ष) और पुष्पा (4 वर्ष) सोमवार को परिजनों के साथ खेतों की ओर निकली थीं। कहा जा रहा है कि दोपहर तक वे खेत में ही आसपास खेलती देखी गई, लेकिन फिर अचानक गायब हो गयी। काफी देर तक उनका कही पता न लगने ओर घर न लौटने पर ह्ड़कंप मच गया। परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की ओर मामले की सूचना पुलिस को दी गयी।

ये भी पढ़ें:आतंक के डॉक्टरों ने खड़ा किया स्लीपर मॉड्यूल, खुफिया एजेंसियों का यूपी में डेरा

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने जिले की पांच थानों की पुलिस फोर्स के साथ बालिकाओ की खोजबीन कराई। पूरी रात खोजबीन चलती रही। मंगलवार को तड़के खेत के निकट स्थित एक कुएं में तीनो बच्चियों के शव पानी में उतराते हुए दिखे तो कोहराम मच गया। ग्रामीणों की मदद से तीनों का शव कुएं से बाहर निकाला गया। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि इस हृदयविदारक घटना की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और पीड़ित परिवार में मातम मचा है।