महोबा में दर्दनाक हादसा; कुएं में गिरने से तीन सगी बहनों की मौत, खेलते-खेलते पानी में समाईं

संक्षेप: यूपी के महोबा में मंगलवार को तीन मासूम सगी बहनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तीनों सोमवार की दोपहर खेत में खेल रही थीं। खेलते-खेलते कुएं के पास चली गईं और तीनों की उसी में गिरने के बाद डूबकर मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के महोबा में दर्दनाक हादसा हुआ है। जिले के अजनर क्षेत्र में मंगलवार को तीन मासूम सगी बहनों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तीनों सोमवार की दोपहर खेत में खेल रही थीं। खेलते-खेलते कुएं के पास चली गईं और तीनों की उसी में गिरने के बाद डूबकर मौत हो गई। देर रात तक तीनों की तलाश होती रही। मंगलवार को कुएं में शव उतराया दिखा तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों का शव निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तीनों सात साल से छोटी थीं।

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि आरी गांव के अनुसूचित वर्ग के किसान रामलाल की तीनो बेटियां रुचि (8 वर्ष), दीक्षा (7 वर्ष) और पुष्पा (4 वर्ष) सोमवार को परिजनों के साथ खेतों की ओर निकली थीं। कहा जा रहा है कि दोपहर तक वे खेत में ही आसपास खेलती देखी गई, लेकिन फिर अचानक गायब हो गयी। काफी देर तक उनका कही पता न लगने ओर घर न लौटने पर ह्ड़कंप मच गया। परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की ओर मामले की सूचना पुलिस को दी गयी।