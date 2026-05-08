यूपी में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, दंपति और उनके तीन बच्चों की मौत
बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हो गया। एक ट्रक ने बाइक सवार दंपति और उनके बच्चों को रौंद दिया। इसके बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला। इस हादसे में बाइक सवार दंपति और उनके तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।
Bulandshahr Accident: यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हो गया। एक ट्रक ने बाइक सवार दंपति और उनके बच्चों को रौंद दिया। इसके बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला। इस हादसे में बाइक सवार दंपति और उनके तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मरने वालों के परिजनों को हादसे की खबर दे दी। घर में एक साथ पांच की मौत की खबर से कोहराम मचा है।
हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर भंसौली कट के पास हुआ। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव धमेड़ा कीरत निवासी उत्तम कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र महीपाल सिंह अपनी पत्नी उर्मिला 40 वर्ष, इनका पुत्र निशांत 8 वर्ष, पुत्री दिशा 6 वर्ष, अनायरा 4 वर्ष के साथ खुर्जा बाइक पर किसी काम से गए थे। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भासौली कट के पास बाइक सवार पति-पत्नी व उनके तीन बच्चों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। पांचों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे से पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए।
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बाइक का अगला हिस्सा टूटा हुआ है। मौके से हरियाणा नंबर की ट्रक की नंबर प्लेट मिली है,जिसके आधार पर ट्रक की सघन चेकिंग कराई जा रही है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।
मृतकों के नाम पता
1. उत्तम कुमार(उम्र करीब-45 वर्ष) पुत्र महीपाल निवासी धमैडा कीरत थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।
2. उर्मिला(उम्र करीब-40 वर्ष पत्नी उत्तम निवासी उपरोक्त ।
3. निशान्त(उम्र करीब-08 वर्ष ) पुत्र उत्तम कुमार निवासी उपरोक्त ।
4. दिशा(उम्र करीब- 06 वर्ष) पुत्री उत्तम कुमार निवासी उपरोक्त ।
5. अनायरा(उम्र करीब- 04 वर्ष) पुत्री उत्तम कुमार निवासी उपरोक्त ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।