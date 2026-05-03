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गंगा में नहाते समय हादसा: मुंडन संस्कार में शामिल होने आए छह लोग डूबे, चार लोगों की मौत

May 03, 2026 03:59 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए छह लोग गंगा में डूब गए। जिनमें से एक युवती और एक युवक को बचा लिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से तलाश शुरू कराई।

गंगा में नहाते समय हादसा: मुंडन संस्कार में शामिल होने आए छह लोग डूबे, चार लोगों की मौत

Balia hadsa: यूपी के बलिया में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए छह लोग गंगा में डूब गए। जिनमें से एक युवती और एक युवक को बचा लिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से तलाश शुरू कराई। एनडीआरफ को बुलाया गया। हालांकि उनके आने से पहले ही गोताखोरों की मदद से चार लोगों की लाश बाहर निकाल ली गई है। हादसे के बाद घाट पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं।

फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी वशिष्ठ चौहान के घर से मुंडन संस्कार के लिए लोग बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट (ब्यासी) पर रविवार की सुबह पहुंचे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच, स्नान करते वक्त चार लड़कियां डूबने लगी। उन्हें बचाने के लिए लोग नदी में कूदे। बचाने के चक्कर में दो युवक भी डूब गये। डूब रही चार में से दो युवतियों को बचा भी लिया गया लेकिन अन्य का पता नहीं चल सका।

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पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। घंटों मशक्कत के बाद गड़वार थाना क्षेत्र के रामपुर भोज निवासी अजीत चौहान की दो बेटियों 17 वर्षीय हर्षिता और 12 वर्षीय नंदिता के अलावा गाजीपुर जिले के खिलाड़ी महेशपुर निवासी 19 वर्षीय अर्जुन चौहान तथा 20 वर्षीय अरुण चौहान का शव बरामद किया गया। सूचना के बाद डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी ओमवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली।

सीएम योगी ने दिए राहत बचाव के निर्देश

बलिया हादसे की सूचना मिलने पर सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने तत्काल अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद अफसर घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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