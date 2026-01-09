यूपी में दर्दनाक हादसा: बाथरूम में गैस गीजर से नहाते समय बच्चे की मौत, बड़ा भाई गंभीर

संक्षेप: बदायूं में हादसा हो गया। भाई के साथ बाथरूम में नहाते समय चार साल की मासूम की गीजर की गैस से दम घुटने से मौत हो गई। 11 साले का बड़ा भाई बेहोश हो गया। उसे गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया है।

यूपी के बदायूं में हादसा हो गया। भाई के साथ बाथरूम में नहाते समय चार साल की मासूम की गीजर की गैस से दम घुटने से मौत हो गई। 11 साले का बड़ा भाई बेहोश हो गया। उसे गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया है। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस से परिजनों ने कार्रवाई से इंकार किया। हादसा, शहर कोतवाली क्षेत्र में शहबाजपुर मोहल्ले में जफा कोठी के समीप हुआ। यहां रहने वाले सलीम अहमद घर के ऊपरी मंजिल में परिवार के साथ रहते हैं, जबकि नीचे उनकी दुकान है। जहां वे स्टील के गेट व ग्रिल बनाने का काम करते हैं।

सलीम के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10.30 बजे उनका चार साल का बेटा रयान और 11 साल का बेटा सयान रोज की तरह एक साथ बाथरूम में नहा रहे है। वे पड़ोस में ही बाल कटाने चले गए। घर पर उनकी पत्नी रुखसार और तीन बच्चे मौजूद थे। काफी देर तक बच्चे बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी रुखसार ने रयान व सयान को आवाज दी। भीतर से कोई आवाज नहीं आ सकी। इसके बाद परिजनों ने गेट तोड़ दिया। देखा तो दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। परिवार के लोग दोनों लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां इमरजेंसी में तैनात डाक्टर ने चार साल के रयान को मृत घोषित कर दिया। बेहोश सयान की हालत गंभीर देखते हुये उसे बरेली रेफर कर दिया गया। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची। इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने बताया कि बच्चे की गीजर से दम घुटने से मौत होने पर कार्रवाई कराने से इंकार कर दिया।

बच्चे का दफिना हुआ, भाई को खोने वाली बहन गुमशुम मासूम भाई की गीजर की गैस से दम घुटने के बाद परिवार में जहां कोहराम मचा हुआ है। एक बेटा बरेली के एक अस्पलाल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वहीं बड़ी बहन मासूम छोटे भाई की असमय मौत के बाद से ही गुमशुम है। आसपड़ोस से लेकर रिश्तेदार तक परिवार को ढांढ़स बंधाने मे लगे है। शाम के समय मासूम रयान के शव को पिता ने अपने हाथ में उठाकर कब्रिस्तान तक ले गये जहां उसे दफिन किया गया। परिवार बेटे की मौत पर जहां सदमे में है वहीं, बरेली में भर्ती दूसरे बेटे सयान के उपचार के लिये हलकान है। परिवार के लोगों के मुताबिक सलीम अहमद के तीन बच्चे हैं€। सबसे बड़ी बेटी है, इसके बाद 11 साल का सयान है और तीसरे नंबर का रयान था। जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके दफिना के बाद परिवार के लोग बड़े बेटे के इलाज के लिए बरेली के रवाना हो गए हैं। परिवार के लोग सयान के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।

बिसौली में भी हो चुकी छात्रा की मौत बिसौली के इतवार नखासा मोहल्ले में पिछले साल 30 दिसंबर को स्नान करने के दौरान बाथरूम में गैस गीजर के कारण दम घुटने पर 15 वर्षीय छात्रा मेधा शर्मा की मौत हो गई थी। वह कक्षा 11 की छात्रा थी। वह भी बिना बेटीलेटर वाले बाथरूम में लगे गैस गीजर को चलाकर नहा रही थी।

बाथरूम में बेंटीलेशन जरूर हो गैस गीजर लगाने वाले राजेश साहू बताते हैं, हर साल गैस गीजर से कोई न कोई हादसा जरूर होता है, इसके बावजूद लोग इनसे कोई सबक नहीं लेते हैं। जो भी कोई बाथरूम में गैस गीजर लगवाएं तो वहां वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर करें। बिजली वाले गीजर की तुलना में ये सस्ते भी होते हैं। के बाथरूम में भी एलपीजी गैस गीजर लगा है तो सावधानी बरतने की जरूरत है। गैस गीजर लगवाते हैं तो सिलेंडर को गलती से भी बाथरूम के अंदर न रखें। खुले स्थान पर रखें।