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यूपी में दर्दनाक हादसा: सीवर लाइन जोड़ते समय मिट्टी के नीचे दबे मजदूर की मौत, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Apr 25, 2026 06:16 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में दो दिनों से जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए चल रहे सीवर लाइन मरम्मत कार्य के दौरान 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरे श्रमिक के ऊपर मिट्टी गिर गई, जिसके मलबे के नीचे दबकर मजदूर दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

यूपी में दर्दनाक हादसा: सीवर लाइन जोड़ते समय मिट्टी के नीचे दबे मजदूर की मौत, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। दो दिनों से जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए चल रहे सीवर लाइन मरम्मत कार्य के दौरान 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरे मजदूर के ऊपर मिट्टी गिर गई, जिसके मलबे के नीचे दबकर मजदूर दब गया। आनन-फानन में अन्य मजदूरों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन मलबा ज्यादा होने के कारण असफल रहे। जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाई गई, तब तक उसकी मौत हो गई। घटना का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है।

जानकारी के अनुसार रेलवे रोड पर चोक हो चुकी सीवर लाइन को ठीक करने का कार्य किया जा रहा था। सीवर चोक होने के कारण इलाके में भारी जलभराव हो रहा था, जिसे सुलझाने के लिए जलकल विभाग की टीम जुटी थी। खुदाई के दौरान स्थिति तब गंभीर हो गई जब सीवर लाइन के साथ-साथ पानी की पाइपलाइन भी डैमेज हो गई। शनिवार दोपहर मजदूर सीवर लाइन को जोड़ने के लिए करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में उतरा था। कार्य के दौरान सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अचानक ऊपर से मिट्टी की एक भारी लेयर भरभरा कर मजदूर के ऊपर गिर गई। मजदूर को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह टनों वजनी मिट्टी के नीचे दब गया।

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हादसे के बाद मची चीख-पुकार

मिट्टी के टीले के नीचे मजदूर के दबने की खबर से अन्य कर्मचारियों में चीख-पुकार मच गई। अन्य कर्मचारियों श्रमिक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण वह असफल रहे। आनन-फानन में जेसीबी मशीन को मिट्टी हटाने के काम में लगाया गया, लेकिन जब तक मिट्टी हटाकर श्रमिक को बाहर निकाला गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। मिट्टी के भारी दबाव के कारण मजदूर का दम घुट गया था। उसे तत्काल मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे 'मृत घोषित' कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया है। हालांकि, स्थानीय नागरिकों में विभाग के प्रति भारी रोष है। लोगों का कहना है कि इतने गहरे गड्ढे में बिना किसी 'शटरिंग' या सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को उतारना उनकी जान से खिलवाड़ करने जैसा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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